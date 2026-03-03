Die stillen Verlierer des Nahost-Schocks – wer leidet gerade wirklich?

Bei Energie-Schocks werden Branchen abgestraft, deren Kostenbasis direkt am Treibstoff hängt und die Preiserhöhungen nur verzögert durchsetzen können. Genau das sieht man aktuell: Reisewerte/Fluglinien stehen unter Druck, während Öl und Diesel anspringen. Viele »günstige« Airline-Aktien sind in solchen Phasen keine Value-Chance, sondern eine Wette auf sinkende Inputkosten.