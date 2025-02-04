Die Bedeutung von Seltenen Erden steigt weltweit

Der Handel mit Seltenen Erden ist derzeit von geopolitischen Spannungen und strategischen Neuausrichtungen geprägt. Jüngstes Beispiel: US-Präsident Donald Trump strebt eine Vereinbarung mit der Ukraine über die Lieferung von seltenen Erden an die Vereinigten Staaten an – als Gegenleistung für US-Hilfen im Krieg gegen Russland. Diese Rohstoffe sind essenziell für zahlreiche Hightech-Technologien, darunter Smartphones und Elektromotoren, aber auch militärische Geräte.