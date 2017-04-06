Diamanten: Funkelndes Investment

Aber auch investmenttechnisch bieten Diamanten – wir sprechen hier von der Anlageklasse im Allgemeinen, obwohl man noch Unterschiede zwischen Edelsteinen (farbig oder unfarbig) machen kann – einige Vorteile, die in die Anlageentscheidung einbezogen werden sollten. Dazu gehört die Preisbildung. Wo bei Edelmetallen wie Gold und Silber die weltweiten Börsen – und natürlich auch Spekulationen – für die Preisbestimmung sorgen, sind es bei Diamanten Angebot und Nachfrage. Übrigens ist der größte Anbieter von Rohdiamanten heute Russland. Rohdiamanten werden von den großen Schleifereien aufgekauft und zu den funkelnden Steinen gemacht, wie wir sie kennen. Die Masse landet später beim größten Nachfrager: Der Schmuckindustrie. Wer auf der Welt am meisten auf die edlen Steine steht? Die US-Amerikaner. Die haben auf Nachfrageseite einen Weltmarktanteil von 40 Prozent. Wenn der Diamant allerdings erst mal im Schmuckkreislauf ist, steigt damit der Preis und er wird als Investmentdiamant relativ uninteressant. Natürlich bleibt ein Edelstein immer ein Edelstein. Egal, was auf der Welt passiert. Einem Diamanten kann nichts etwas anhaben. Die Wertspeicherung könnte man also als noch besser als bei schmelzbaren Edelmetallen bezeichnen. Als Investmentdiamant eignen sich aber besonders die Steine, die direkt von einer der Diamantbörsen in Antwerpen, Hong Kong, Mumbai, New York und Tel Aviv abgenommen werden. Hier zählen Kontakte und Konditionen. Es ist halt noch immer ein Traditionsgeschäft, keine schreienden Börsenhändler wie auf dem Parkett der NYSE. Es zählen Vertrauen, sinnvolle Preisbildung und Know-how. Ebenso wichtig sind diese Punkte, wenn Steine später wieder veräußert werden sollen. Um große Abschläge zu vermeiden, zählen die richtigen Netzwerke.