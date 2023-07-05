China will für die Ausfuhr von Gallium und Germanium eine Lizenz einführen

Auf dem Markt zeigen sich erste Reaktionen: Dem Manager eines chinesischen Germanium-Produzenten zufolge wollen Kunden aus Japan, Europa und den USA bis zum Stichtag am 1. August so viele Rohstoffe wie möglich bunkern, weil sie damit rechneten, dass die Bearbeitungszeit für die Exportanträge bis zu zwei Monate betragen werde. Die gestiegene Nachfrage habe die Germaniumpreise zuletzt um knapp zehn Prozent auf umgerechnet 1380 Dollar je Kilogramm in die Höhe getrieben, heißt es.