China verschärft Kontrolle über Seltene Erden

Peking hat neue Interimsregeln für Seltene Erden in Kraft gesetzt. Die Maßnahmen des Industrieministeriums (MIIT) verschärfen die Aufsicht über Abbau, Schmelzen/Separation und Handel und dehnen das bisherige Kontingent-/Lizenzsystem nun auch auf importierte Rohstoffe aus. Verstöße können zu geringeren Quoten oder rechtlichen Konsequenzen führen. Ziel ist eine engere staatliche Steuerung eines für E-Mobilität, Windkraft, Elektronik und Rüstung zentralen Rohstoffkomplexes.