China: Schärfere Regeln zum Abbau Seltener Erden

Chinas Regierung hat schärfere Regelungen zum Abbau und zur Verwendung von Seltenen Erden erlassen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua mitteilte, sollen die Regeln am 1. Oktober in Kraft treten, heißt es auf der Onlineplattform der »tagesschau«.
Ab 1. Oktober gilt, dass die Ressourcen der Seltenen Erden dem Staat gehören und dass keine Organisation oder Einzelperson diese beanspruchen oder zerstören darf. Wer Seltene Erden verarbeitet oder exportiert, sollen ein System zur Rückverfolgbarkeit des Prozesses aufbauen. Der Staat soll die Kontrolle darüber haben, wie viel davon abgebaut und weiterverarbeitet wird, hieß es weiter.
China hat bereits im vergangenen Jahr Beschränkungen für die Ausfuhr der Elemente Germanium und Gallium eingeführt, die in der Chipindustrie genutzt werden. Begründet wurde dies mit der nationalen Sicherheit und nationalen Interessen.
MK