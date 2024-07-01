China: Schärfere Regeln zum Abbau Seltener Erden

Ab 1. Oktober gilt, dass die Ressourcen der Seltenen Erden dem Staat gehören und dass keine Organisation oder Einzelperson diese beanspruchen oder zerstören darf. Wer Seltene Erden verarbeitet oder exportiert, sollen ein System zur Rückverfolgbarkeit des Prozesses aufbauen. Der Staat soll die Kontrolle darüber haben, wie viel davon abgebaut und weiterverarbeitet wird, hieß es weiter.