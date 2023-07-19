BRICS-Staaten: Mit Gold-Währung gegen den US-Dollar?

Erst kürzlich erwähnte Brasiliens Präsident Lula da Silva öffentlich, er frage sich jeden Tag »warum alle Länder ihren Handel in Dollar abwickeln«. Nun scheint er seinen Worten Taten folgen lassen zu wollen: Eine eigene Währung ist offenbar gemeinsam mit anderen Schwellenländern, den sogenannten BRICS-Staaten Russland, Indien, China und Südafrika, geplant. Bereits beim 15. BRICS-Gipfel, der vom 22. bis zum 24. August stattfinden wird, werde diese vorgestellt, hieß es von Seiten verschiedener Medien. Die ursprünglichen Informationen sind wohl im Ursprung auf eine Meldung des russischen Staatssenders »RT« zurückzuführen.