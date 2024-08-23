Botswana: Diamant mit 2.492 Karat ausgegraben

Einer der größten Diamanten der Welt ist jetzt in der Karowe-Diamantenmine in Botswana ausgegraben worden: 2,492 Karat, eine ganze handvoll. Die Betreiberin der Mine, die Lucara Diamond Corp., teilt auf ihrer Wesbsite mit, dass der Stein mit der Mega Diamond Recovery (»MDR«)-Röntgenübertragungstechnologie (»XRT«) entdeckt wurde. Damit seien bereits ein 1.758 Karat schwere Sewelô und der 1.109 Karat schwere Lesedi La Rona entdeckt worden.