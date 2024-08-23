Botswana: Diamant mit 2.492 Karat ausgegraben

Einer der größten Diamanten der Welt ist jetzt in der Karowe-Diamantenmine in Botswana ausgegraben worden: 2,492 Karat, eine ganze handvoll. Die Betreiberin der Mine, die Lucara Diamond Corp., teilt auf ihrer Wesbsite mit, dass der Stein mit der Mega Diamond Recovery (»MDR«)-Röntgenübertragungstechnologie (»XRT«) entdeckt wurde. Damit seien bereits ein 1.758 Karat schwere Sewelô und der 1.109 Karat schwere Lesedi La Rona entdeckt worden.
»Wir sind begeistert über die Gewinnung dieses außergewöhnlichen 2.492-Karat-Diamanten. Dieser Fund zeigt nicht nur das bemerkenswerte Potenzial unserer Karowe-Mine, sondern bestätigt auch unsere strategische Investition in den Abbau«, wird William Lamb, Präsident und CEO von Lucara, zitiert.
Der bislang größte dokumentierte Diamantenfund stammt aus dem Jahr 1905: Der im südafrikanischen Cullinan gefundene Stein war 3.106 Karat schwer. War – denn er wurde zerteilt und gehört zu den britischen Kronjuwelen.
MK