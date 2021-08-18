Bezos und Gates investieren in Rohstoffabbau für E-Auto-Produktion

Am Montag kündigte das US-Mineralienexplorationsunternehmen KoBold Metals, an dem auch Amazon-Gründer Jeff Bezos und Microsoft-Gründer Bill Gates beteiligt sind, ein JointVenture mit dem britischen Bergbauunternehmen BlueJay an. Der Grund für den Zusammenschluss sind große Vorkommen seltener Metalle, wie Nickel, Kobalt, Kupfer und Platin, die in Grönland vermutet werden und die das US-Start-up mit einer eigenen Bohrungstechnologie fördern will. Die wertvollen Mineralien sind vor allem für den Bau von Elektroautos wichtig.