Australien erlebt erste Rezession seit drei Jahrzehnten

Australien ist von der Corona-Pandemie schwer getroffen worden. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte um sieben Prozent im zweiten Quartal. Der Einbruch ist stärker als die 5,9 Prozent die in Umfragen erwartet wurden. Seit 1959 hat es keinen so starken Einbruch mehr gegeben und nun rutscht das Land in die erste Rezession seit drei Jahrzehnten. Momentan ist Australien und besonders der Staat Victoria, der Staat mit der zweitgrößten Population, besonders von Restriktionen wegen einer zweiten starken Corona-Welle betroffen.