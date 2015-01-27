Ashley Kindergan – Zu viel des Goldes: Indien und Vietnam

„Es ist schwierig, die Auswirkungen (von Steuern) auf das Leistungsbilanzdefizit zu ermitteln“, sagte der indische Wirtschaftsminister Arvind Mayaram nach Angaben von Reuters. „Die Nachfrage nach Gold wird sich jedoch etwas abschwächen.“ Obgleich die Analysten der Credit Suisse argumentieren, dass höhere Abgaben zu einem Rückgang der Importnachfrage von bis zu zehn Prozent führen könnten, sind sie auch der Auffassung, dass die Stabilität der indischen Wirtschaft und die Stärke der Rupie dieses Jahr wahrscheinlich eine grössere Rolle für die Goldnachfrage der Bevölkerung spielen werden. Die indischen Goldimporte scheinen ohnehin bereits zurückgegangen zu sein. Nach mehreren Jahren steigender Nachfrage beliefen sich die Goldimporte zwischen April und Oktober 2012 auf 398 Tonnen, gegenüber 589 Tonnen im Vorjahreszeitraum, wie aus einem Bericht der indischen Zentralbank vom letzten Monat hervorgeht. Analysten der Credit Suisse haben vor Kurzem in einem Bericht prognostiziert, dass die Nettoimporte wahrscheinlich über das Gesamtjahr 2012 betrachtet auf 800 Tonnen zurückgegangen sind. 2011 lagen die Goldimporte noch bei ca. 970 Tonnen. Die Analysten weisen jedoch auch darauf hin, dass sich nur schwer sagen lässt, inwieweit der Nachfragerückgang auf Steuererhöhungen zurückzuführen ist, da die indische Rupie im Jahresverlauf an Wert verloren hat.