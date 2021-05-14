Armin Laschet hält früheren Kohleausstieg für möglich

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hält in Westdeutschland einen Kohleausstieg schon vor 2038 für möglich. Der »FAZ« gegenüber erklärte Laschet, er könne für den Westen sagen, es ließe sich ein schnellerer Kohleausstieg erreichen. Der Beschluss der Kohlekommission und die Leitentscheidung zur Braunkohle in Nordrhein-Westfalen sähen ein früheres Aus für Kohle ausdrücklich vor. Im Juni werde es zudem noch einmal eine Festsetzung zur Bepreisung des klimaschädlichen Kohlendioxids CO2 auf europäischer Ebene über den Emissionshandel geben, sagte der CDU-Bundesvorsitzende. Das mache Kohle für die Zukunft noch unrentabler.