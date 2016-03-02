Bauminvestment in Deutschland

Mit Hilfe moderner Technik werden immer mehr Wälder überwacht. Dafür stattet man alte Handys mit eigens dafür entwickelten Solarkollektoren aus, entfernt alle überflüssige Technik, so dass nur der Dschungelsound Gehör findet. Mit Hilfe einer Software können dann charakteristische Kettensägengeräusche ausgefiltert werden. Im Verdachtsfall wird eine SMS oder Email an den Förster versandt. Immer mehr Gebiete werden künftig mit solcher und vergleichbarer Technik geschützt werden. Die Folge: Das Angebot insbesondere an hochwertigem Edelholz wird sinken, die Preise werden bei gleichbleibender Nachfrage steigen. Die Nachfrage allerdings wird weltweit weiter steigen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) schätzt, dass sich allein der Holzbedarf Chinas in den nächsten Jahrzehnten mehr als verdoppeln wird.