126 Tote bei schwerem Minen-Unglück

Mindestens 126 Menschen sind bei einem Erdrutsch im Norden Myanmars gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr des asiatischen Landes sei der Erdrutsch durch starke Regenfälle ausgelöst worden. Das Land wurde von der herrschenden Militärregierung umbenannt. Viele UN-Staaten erkennen diesen Namen nicht an und führen das Land weiterhin als Birma. Zur Zeit herrscht in Myanmar Monsun-Saison. Wegen der schweren Regenfälle wurde die Suche nach weiteren Opfern unterbrochen.