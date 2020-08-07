Zwei Millionen Amazon-Aktien – Jeff Bezos verkauft Anteile

Zu dem Grund des Verkaufs äußerte sich Bezos nicht. Durch den Verkauf der Aktien könnte Bezos allerdings sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin finanzieren. Auf einer Konferenz vor zwei Jahren kündigte Bezos an, sich in Zukunft von Teilen seiner Amazon-Anteile trennen zu wollen um in dem Start-up weiter zu investieren. Auch die Scheidung von seiner Frau MacKenzie Bezos könnte ein Grund für den Verkauf der Anteile sein. Nach den Unterlagen der SEC behält der US-Milliardär 75 Prozent der Amazon-Aktien sowie seine Anteile an der „Washington Post“ und Blue Origin. Eine finanzielle Ausgleichszahlung als Barzahlung an seine Ex-Frau könnte, so berichtet Bloomberg, eine weitere Möglichkeit sein. Im Bundesstaat Washington, in dem beide leben, werden die Vermögenswerte normalerweise gerecht aufgeteilt, solange Ehepaare keine Vereinbarung treffen.