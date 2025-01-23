Zahl der Aktionäre schrumpft

Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist im zweiten Jahr in Folge geschrumpft. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Demnach hatten rund 12,1 Millionen Menschen hierzulande im Jahresdurchschnitt 2024 Aktien, Aktienfonds und/oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) im Depot, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) erhoben hat. Ein Jahr zuvor waren es mehr als 12,3 Millionen, im Jahr 2022 war mit fast 12,9 Millionen Aktionärinnen und Aktionären ein Rekordhoch erreicht worden.