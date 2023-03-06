wtv Panel auf der Invest Messe: 4 Experten geben Profi-Tipps

Was sind die drei großen Hebel für spürbar mehr Vermögen? » 1. Vermeide unnötige Steuern auf dein Vermögen, wo immer es geht. 2. Habe eine Strategie, mit der du deine Lebensziele erreichen kannst. 3. Nutze die richtigen Instrumente bzw. Produkte dafür,« weiß Panel-Referent Matthias Wolf, Gründer und Geschäftsführer von FondsAnlage.de. Der Finanzexperte für Unternehmer ist spezialisiert auf die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten im deutschen Einkommenssteuergesetz für Finanzanlagen. »Unsere Kunden profitieren davon, dass wir verschiedene steuerliche Teilgebiete so miteinander kombinieren, dass im Ergebnis ein echter Mehrwert entsteht – auch für Privatanleger,« erklärt Wolf. »Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, ein Investment in Fonds oder ETF von Anschaffung bis Verkauf zu 100 Prozent steuerfrei zu gestalten.«
Panelist Tino Leukhardt, Gründer und CEO der Metallorum Edelmetallhandels GmbH ist Rohstoff- und Edelmetallexperte aus Würzburg sowie gefragter Speaker zum Thema Vermögenssicherung. »In krisengeplagten Zeiten sehnt sich der Mensch nach Beständigem. Wo Geld nach und nach seinen Wert verliert, erleben Edelmetalle einen regelrechten Boom. Ich zeige Ihnen, wie Sie sich den Renditebooster zunutze machen können,« verspricht Leukhardt.
»Wer streut, rutscht weniger!« An diese Weisheit hält sich Panel-Teilnehmer Thomas Hack, Geschäftsführer des Family Office Value Brain. »Für unser Family Office gilt von jeher die Devise, Vermögen in möglichst viele unserer acht Anlageklassen zu diversifizieren,« erklärt Hack. Dies gelte umso mehr in Zeiten zunehmender Krisen, Staatsverschuldung, volatiler Märkte, anhaltend hoher Inflation und der damit einhergehenden Geldwertvernichtung. Daher empfiehlt er nicht nur in Sachwerte wie Edelmetalle oder Immobilien zu investieren, sondern auch in andere begrenzt vorhandene haptische Werte wie Private Equity, Seltene Erden, Technologiemetalle, Kunst und Luxusgüter. »Durch diese für den Finanzmarkt unüblich hohe Risikostreuung erreichen unsere Mandanten kurz- mittel- und langfristig mit mehr Sicherheit das Ziel, Ihr Vermögen in zehn Jahren mindestens zu verdoppeln,« berichtet Hack.
Das wirtschaft tv Experten-Panel wird komplettiert von Dr. Franz Hölzl, Vorstand der Auvesta Edelmetalle AG. »Wenige Menschen verfügen über die Mittel, die von Anlageexperten für dringend erforderlich gehaltene Beimischung von Edelmetallen in den Vermögensanlagen ad hoc anzuschaffen,« stellt Dr. Hölzl fest. »Wichtig ist diese Beimischung vor allem deshalb, weil insbesondere Gold dann besonders stabil ist, wenn andere Anlagen kriseln.« Gold nennt er daher auch die »Versicherung für das Vermögen in Krisenzeiten.« Aus diesem Grund rät er Anlegern dazu, parallel zum Vermögensaufbau den Goldbestand zu erhöhen. »Das gelingt schon mit überschaubaren Beträgen über lange Zeiträume mit Edelmetallsparplänen,« so Dr. Hölzl. Mit der Auvesta Edelmetalle AG sieht er seine Aufgabe darin, diese Zusammenhänge den Menschen nahezubringen und die Sicherheit über Gold für den Normalbürger mit Edelmetallsparplänen erschwinglich zu machen.
Bild: Tino Leukhardt, Matthias Wolf, Thomas Hack, Dr. Franz Hölzl (v.l.n.r.)
SH