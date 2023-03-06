wtv Panel auf der Invest Messe: 4 Experten geben Profi-Tipps

Das wirtschaft tv Experten-Panel wird komplettiert von Dr. Franz Hölzl, Vorstand der Auvesta Edelmetalle AG. »Wenige Menschen verfügen über die Mittel, die von Anlageexperten für dringend erforderlich gehaltene Beimischung von Edelmetallen in den Vermögensanlagen ad hoc anzuschaffen,« stellt Dr. Hölzl fest. »Wichtig ist diese Beimischung vor allem deshalb, weil insbesondere Gold dann besonders stabil ist, wenn andere Anlagen kriseln.« Gold nennt er daher auch die »Versicherung für das Vermögen in Krisenzeiten.« Aus diesem Grund rät er Anlegern dazu, parallel zum Vermögensaufbau den Goldbestand zu erhöhen. »Das gelingt schon mit überschaubaren Beträgen über lange Zeiträume mit Edelmetallsparplänen,« so Dr. Hölzl. Mit der Auvesta Edelmetalle AG sieht er seine Aufgabe darin, diese Zusammenhänge den Menschen nahezubringen und die Sicherheit über Gold für den Normalbürger mit Edelmetallsparplänen erschwinglich zu machen.