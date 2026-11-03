wirtschaft tv mit Experten-Panel beim Börsentag Hamburg

Wenn sich am 21. November 2026 die Finanzbranche zum Börsentag Hamburg trifft, ist auch wirtschaft tv wieder mit einem eigenen Experten-Panel vertreten. In der Handelskammer Hamburg diskutieren renommierte Marktkenner und Finanzexperten über »Anlegen in Krisenzeiten« und ordnen ein, welche Entwicklungen Anleger derzeit besonders im Blick behalten sollten.
Der Börsentag Hamburg zählt seit fast drei Jahrzehnten zu den wichtigsten Treffpunkten für Privatanleger, Börseninteressierte und Finanzprofis. Bei der inzwischen 29. Ausgabe stehen aktuelle Entwicklungen an den Kapitalmärkten, Anlagestrategien und Fragen des langfristigen Vermögensaufbaus im Mittelpunkt.
wirtschaft tv bringt dabei erneut unterschiedliche Perspektiven aus der Finanz- und Investmentwelt auf einer Bühne zusammen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Anleger ihr Vermögen in Zeiten geopolitischer Unsicherheit, konjunktureller Risiken und volatiler Märkte sinnvoll ausrichten können.
Die Moderation übernimmt Mick Knauff.
Mit seinem Experten-Panel knüpft wirtschaft tv an seine Präsenz der vergangenen Jahre an. Bereits bei früheren Börsentagen diskutierten Marktstrategen, Vermögensverwalter und Finanzexperten vor Ort über die wichtigsten Themen für Anleger.
Der Börsentag Hamburg findet statt am:
Samstag, 21. November 2026
von 9.30 bis 18 Uhr
in der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1
Der Eintritt ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
Das wirtschaft tv Experten-Panel findet
um 16.00 Uhr im Commerzsaal statt.