wirtschaft tv mit Experten-Panel beim Börsentag Hamburg

Wenn sich am 21. November 2026 die Finanzbranche zum Börsentag Hamburg trifft, ist auch wirtschaft tv wieder mit einem eigenen Experten-Panel vertreten. In der Handelskammer Hamburg diskutieren renommierte Marktkenner und Finanzexperten über »Anlegen in Krisenzeiten« und ordnen ein, welche Entwicklungen Anleger derzeit besonders im Blick behalten sollten.

Der Börsentag Hamburg zählt seit fast drei Jahrzehnten zu den wichtigsten Treffpunkten für Privatanleger, Börseninteressierte und Finanzprofis. Bei der inzwischen 29. Ausgabe stehen aktuelle Entwicklungen an den Kapitalmärkten, Anlagestrategien und Fragen des langfristigen Vermögensaufbaus im Mittelpunkt.

wirtschaft tv bringt dabei erneut unterschiedliche Perspektiven aus der Finanz- und Investmentwelt auf einer Bühne zusammen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Anleger ihr Vermögen in Zeiten geopolitischer Unsicherheit, konjunktureller Risiken und volatiler Märkte sinnvoll ausrichten können.