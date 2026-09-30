Selbstständige arbeiten fast ein Drittel länger

Während in Deutschland über eine Lockerung des Arbeitszeitgesetzes diskutiert wird, gilt für Selbstständige bereits heute keine gesetzliche Begrenzung der Arbeitszeit, da sie nicht unter das Arbeitszeitgesetz fallen. Wie viel sie tatsächlich arbeiten und wie stark sich das regional unterscheidet, zeigt eine Analyse der Steuer-App Accountable auf Basis der amtlichen Statistik. Ausgewertet wurden 106 kreisfreie Städte, um zu ermitteln, wie viele Stunden Selbstständige pro Woche leisten und wie weit sie damit über dem Durchschnitt aller Erwerbstätigen liegen.