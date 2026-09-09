Das Vermögen ohne Heimat wird zum Standortfaktor

Bitcoin notiert deutlich unter seinem Rekordhoch, der Kryptomarkt hat gegenüber seinem Hoch massiv an Wert verloren – und trotzdem zählt ein neuer Vermögensreport weltweit 135.694 Menschen mit digitalen Assets im Wert von mindestens einer Million Dollar. Unter ihnen sind 23 Krypto-Milliardäre. Bemerkenswert ist dabei nicht nur, wie viel Vermögen in der noch jungen Anlageklasse entstanden ist. Kryptowerte verändern auch eine alte Beziehung: die zwischen Vermögen und seinem Standort. Eine Immobilie bleibt, wo sie steht. Eine Fabrik lässt sich nicht in eine Wallet packen. Bitcoin dagegen kann seinem Eigentümer über Landesgrenzen folgen. Damit konkurrieren Staaten zunehmend nicht mehr darum, wo das Vermögen liegt – sondern darum, wo dessen Besitzer leben.

92.272 Bitcoin-Millionäre trotz deutlicher Korrektur

Der am 8. September veröffentlichte Crypto Wealth Report 2026 von Henley & Partners beziffert die Zahl der Krypto-Millionäre weltweit auf 135.694. Voraussetzung ist ein Bestand digitaler Vermögenswerte von mindestens einer Million US-Dollar. Allein 92.272 Menschen überschreiten diese Schwelle mit Bitcoin. Hinzu kommen 290 Anleger mit mindestens 100 Millionen Dollar in Kryptowerten sowie 23 Krypto-Milliardäre. Neun von ihnen besitzen allein in Bitcoin mehr als eine Milliarde Dollar.

Dabei befindet sich die Anlageklasse keineswegs in einer euphorischen Hochphase. Zum Stichtag 31. August war der gesamte Kryptomarkt einschließlich Stablecoins rund 2,6 Billionen Dollar wert, davon entfielen etwa 1,6 Billionen Dollar auf Bitcoin. Bitcoin kostete zu diesem Zeitpunkt rund 78.000 Dollar und lag damit etwa 38 Prozent unter seinem Rekordhoch vom Oktober 2025. Zur Jahresmitte hatte der Abstand zum Höchststand zeitweise sogar mehr als 50 Prozent betragen.

Gemessen an früheren Bitcoin-Zyklen fiel die Korrektur dennoch vergleichsweise moderat aus. Nach den Hochpunkten von 2011, 2013, 2017 und 2021 hatte die Kryptowährung jeweils mehr als 75 Prozent ihres Wertes verloren. Das macht den aktuellen Rückgang nicht klein – zeigt aber, wie extrem die historischen Schwankungen der Anlageklasse waren.

Eine Zahl sollte man diesmal ausdrücklich nicht vergleichen

Auf den ersten Blick wirkt der neue Report allerdings irritierend. 2025 hatte Henley & Partners noch 241.700 Krypto-Millionäre ausgewiesen, jetzt sind es nur noch 135.694. Daraus lässt sich jedoch kein Rückgang um rund 44 Prozent ableiten.

Der Grund ist methodisch. Für die Ausgabe 2026 wurde die Berechnung grundlegend verändert. Henley beginnt nun unter anderem mit öffentlich sichtbaren Blockchain-Daten, entfernt institutionelle Wallets von Börsen und Fonds, berücksichtigt verlorene Coins, versucht mehrere Adressen eines Eigentümers zusammenzuführen und ergänzt Anleger, die Bitcoin ausschließlich über börsengehandelte Fonds halten. Für die Gesamtzahl der Krypto-Millionäre wird anschließend unter anderem der Bitcoin-Anteil am Kryptomarkt herangezogen. Henley selbst weist ausdrücklich darauf hin, dass die Zahlen von 2026 nicht mit früheren Ausgaben vergleichbar sind und veröffentlicht deshalb bewusst keine Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr.

Auch die aktuelle Zahl ist damit keine exakte Volkszählung der Krypto-Reichen. Für die 135.694 Millionäre nennt die Methodik eine plausible Bandbreite von 132.000 bis 154.000 Personen. Gerade bei anonymen oder pseudonymen Blockchain-Adressen bleibt die Zuordnung zu einzelnen Menschen zwangsläufig eine Schätzung.

742 Millionen Menschen besitzen inzwischen Kryptowerte

Am anderen Ende der Vermögenspyramide zeigt der Report zugleich, wie breit die Anlageklasse inzwischen geworden ist. Rund 742 Millionen Menschen sollen weltweit Kryptowährungen in irgendeiner Höhe besitzen, davon etwa 371 Millionen Bitcoin. Auch diese Werte sind Schätzungen auf Basis von Blockchain- und Marktdaten.

Damit geht es längst nicht mehr ausschließlich um eine kleine Gruppe technologisch versierter Spekulanten. Kryptowerte sind in Vermögensverwaltung, ETFs, Zahlungsverkehr und zunehmend auch in die Regulierung klassischer Finanzmärkte vorgedrungen.

Für vermögende Eigentümer kommt jedoch eine Eigenschaft hinzu, die klassische Sach- und Finanzwerte nur eingeschränkt besitzen: Portabilität.

Eine Immobilie unterliegt den Regeln des Staates, in dem sie steht. Unternehmensanteile hängen an Gesellschafts-, Steuer- und Kapitalmarktrecht. Selbst klassische Bankvermögen werden von Instituten verwahrt, deren Standort und Regulierung relevant bleiben. Selbstverwahrte digitale Vermögenswerte können dagegen zusammen mit ihrem Eigentümer den Standort wechseln, ohne dass dafür das Asset selbst physisch transferiert werden müsste.

Henley fasst diese Verschiebung sinngemäß so zusammen: Das Krypto-Vermögen braucht den Staat womöglich nicht mehr – sein Besitzer aber schon. Er benötigt weiterhin Wohnsitz, Rechtsschutz, Bankzugang, Infrastruktur und ein Steuersystem. Genau dort beginnt inzwischen ein internationaler Standortwettbewerb.

Singapur führt – die Emirate punkten mit Steuern

Der dazugehörige Crypto Adoption Index untersucht 36 Länder mit Aufenthalts- oder Staatsbürgerschaftsprogrammen anhand von mehr als 900 Datenpunkten. Bewertet werden unter anderem Regulierung, Besteuerung, technologische Infrastruktur, Innovation sowie die tatsächliche Nutzung von Kryptowerten. Deshalb ist der Index kein allgemeines Ranking sämtlicher Staaten, sondern speziell auf international mobile Anleger zugeschnitten.