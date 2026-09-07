Buffett-Experte Bader-Egger macht eigenes Portfolio öffentlich 

Wichtig zur Einordnung: Bei »Globale Burggräben« handelt es sich um das private Anlagedepot von David Bader-Egger als Privatperson, nicht um ein Produkt seines Unternehmens Stockanalyzer. Bader-Egger ist zugleich Gründer der Finanzbildungs-App Stockanalyzer, deren Analyse-Ansatz er auch für seine persönlichen Anlageentscheidungen nutzt. Beides bleibt jedoch klar getrennt. Das Wikifolio ist seine private Strategie, Stockanalyzer ist ein Software- und Bildungsangebot.

»Ich wollte von Anfang an zeigen, dass diese Denkweise trägt. Dieselbe, die auch die Grundlage von Stockanalyzer bildet«, so David Bader-Egger. »Jede einzelne Entscheidung in meinem Depot ist seit dem ersten Tag öffentlich dokumentiert. Wer öffentlich investiert, kann sich im Nachhinein nicht aussuchen, was gut lief. Man steht zu jeder Entscheidung.«

Value Investing statt Hypejagd

Die Strategie orientiert sich an der Denkschule von Warren Buffett, Benjamin Graham und Charlie Munger. Im Zentrum stehen Unternehmen mit einem sogenannten Burggraben, also einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil, der sie schwer angreifbar macht. Statt auf kurzfristige Trends oder Momentum zu setzen, umfasst das Depot rund 15 Qualitätsunternehmen aus verschiedenen Branchen, die langfristig gehalten werden. Für Bader-Egger zählt dabei nicht die höchste Rendite in einem einzelnen Quartal, sondern die Fähigkeit, ruhig durch alle Marktphasen zu kommen. Der vergleichsweise geringe zwischenzeitliche Rückgang ist ihm nach eigener Aussage fast wichtiger als der Wertzuwachs selbst.

Vom Selfmade-Investor zum gefragten Experten

Mit dem Investieren begann Bader-Egger im Alter von 15 bis 16 Jahren. Schon damals vertiefte er sich in die Anlagephilosophie von Warren Buffett und wandte sie auf eigene Faust an. Dass sich ausgerechnet ein Quereinsteiger ohne klassische Finanzlaufbahn ernsthaft mit Value Investing beschäftigte, nahmen viele lange nicht für voll. Umso mehr ist die heutige Entwicklung für ihn eine Bestätigung. Im deutschsprachigen Raum ist er inzwischen ein gefragter Experte für verständliches, fundamentales Investieren. Mit seiner Firma Stockanalyzer entwickelt er eine App, die diese Denkweise für Privatanlegerinnen und Privatanleger zugänglich macht.

»Die meisten Plattformen zeigen dir, was eine Aktie kostet. Aber nicht, was das Unternehmen dahinter wert ist. Man kann heute in Sekunden kaufen, ohne zu verstehen, was man da besitzt. Und wer den Wert nicht kennt, folgt im Zweifel der Stimmung statt der Substanz. Genau diese Lücke wollen wir schließen«, erklärt Bader-Egger.

Über Stockanalyzer

Stockanalyzer ist ein Fintech-Unternehmen aus Österreich. Es entwickelt eine App für erklärbare, fundamentale Aktienanalyse auf Basis der Prinzipien des Value Investing. Ziel ist es, Finanzbildung zugänglich zu machen und Menschen zu selbstständigen, informierten Entscheidungen zu befähigen. Das Leitmotiv lautet »Denkhilfe, kein Kaufsignal«. Das Wikifolio »Globale Burggräben« ist kein Produkt von Stockanalyzer, sondern das private Anlagedepot des Gründers.