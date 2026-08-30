Ein möglicher Leonardo kehrt ins Licht zurück

Man könnte annehmen, dass ein Gemälde, das möglicherweise teilweise von Leonardo da Vinci selbst stammt, mit großem Trommelwirbel in einem der bedeutendsten Museen der Welt präsentiert würde. Bei der »Madonna mit der Spindel« geschah nahezu das Gegenteil. Das kleine Werk tauchte im Frühjahr vergleichsweise unauffällig in Saal 609 des Metropolitan Museum of Art in New York auf. Erst nach und nach wurde öffentlich, wem es gehört: dem Hedgefonds-Milliardär und Kunstsammler Kenneth C. Griffin. 2024 hatte er das Bild in einem privaten Geschäft über Christie’s erworben. Der Preis blieb geheim.

Ein Leonardo – aber nicht nur ein Leonardo

Auf dem Schild im Met findet sich eine entscheidende Einschränkung.

Das Museum führt die um 1501 entstandene »Madonna of the Yarnwinder«, auch Lansdowne Madonna genannt, als Werk von »Leonardo da Vinci and Studio« – Leonardo da Vinci und Werkstatt. Eine eindeutige Zuschreibung ausschließlich an den Renaissance-Meister wäre wissenschaftlich nicht abgesichert.

Gerade bei Leonardo macht diese Unterscheidung einen enormen Unterschied.

Von ihm sind nur sehr wenige Gemälde erhalten beziehungsweise anerkannt. Zugleich war es in Renaissancewerkstätten selbstverständlich, dass Schüler und Mitarbeiter an Bildern beteiligt waren. Bei der Lansdowne Madonna ist seit Jahrzehnten umstritten, wie viel tatsächlich von Leonardos eigener Hand stammt.

Dass die Komposition auf ihn zurückgeht, steht dagegen kaum infrage. In einem Brief aus dem Jahr 1501 wird beschrieben, wie Leonardo an einer Madonna arbeitete, bei der das Jesuskind ein kreuzförmiges Gerät zum Aufwickeln von Garn betrachtet. Das Motiv entspricht den heute bekannten Versionen sehr genau. Das Met bezeichnet die Lansdowne Madonna als eine der besten erhaltenen Fassungen dieser Komposition.

Ein zweites besonders bedeutendes Exemplar, die sogenannte Buccleuch Madonna, befindet sich seit Jahren als Leihgabe in den National Galleries of Scotland.

Damit beginnt bereits die Besonderheit dieses Marktes: Bei einem Künstler mit extrem kleinem Œuvre kann schon die Frage, ob ein Gemälde zu zehn, zwanzig oder dreißig Prozent eigenhändig ausgeführt wurde, seinen wissenschaftlichen Rang – und potenziell seinen finanziellen Wert – erheblich verändern.

Der Preis ist unbekannt

Griffin kaufte die Lansdowne Madonna 2024 in einer privaten Transaktion über Christie’s. Eine öffentliche Auktion gab es nicht. Christie’s äußert sich nicht zu den Details, auch Griffins Vertreter nennt keinen Kaufpreis. Nach Recherchen von Artnet wurde das Geschäft vom weltweiten Christie’s-Präsidenten Alex Rotter vermittelt.

Damit fehlt ausgerechnet die Zahl, die auf dem Kunstmarkt normalerweise die größte Aufmerksamkeit erzeugt.

Es gibt lediglich Schätzungen. Der New Yorker Altmeisterhändler Otto Naumann hatte bereits 2017 einen möglichen Marktwert von rund 200 Millionen Dollar für eine der beiden bedeutenden Spindel-Madonnen genannt. Kunstmarktexperte Nanne Dekking hält heute sogar bis zu 250 Millionen Dollar für denkbar. Beide Werte sind keine Verkaufspreise und sollten deshalb auch nicht als solche behandelt werden.

Zum Vergleich drängt sich dennoch ein Name auf: »Salvator Mundi«. Das Leonardo zugeschriebene Christusbild wurde 2017 bei Christie’s für 450,3 Millionen Dollar verkauft und ist bis heute das teuerste jemals öffentlich versteigerte Kunstwerk.

Gerade dieser Vergleich zeigt allerdings auch, wie vorsichtig Spitzenkunst zu bewerten ist. Nicht nur Künstlername und Schönheit entscheiden über den Preis, sondern Provenienz, Erhaltungszustand, wissenschaftlicher Konsens, öffentliche Aufmerksamkeit – und letztlich die Frage, ob sich zwei sehr vermögende Käufer im richtigen Moment gegenseitig überbieten.

Bei einzigartiger Kunst gibt es keinen Marktpreis im üblichen Sinn

Das unterscheidet Kunst von vielen anderen Sachwerten.

Für eine Feinunze Gold lässt sich jederzeit ein Marktpreis feststellen. Bei Immobilien existieren zumindest Vergleichsobjekte. Ein Leonardo-Gemälde besitzt dagegen praktisch keinen liquiden Referenzmarkt.

Wenn ein vergleichbares Werk jahrzehntelang nicht verkauft wird, ist sein »Wert« zwangsläufig eine Schätzung. Das kann Kunst zu einem faszinierenden Sachwert machen – aber ebenso zu einem schwer kalkulierbaren.

Der Markt für Spitzenwerke funktioniert über extreme Knappheit. Ein Bild kann über Generationen in einer Familie oder Sammlung verschwinden. Kommt eines auf den Markt, treffen plötzlich einige der reichsten Sammler der Welt auf ein Objekt, das sich nicht reproduzieren lässt.

Bei Leonardo wird dieser Effekt maximal.

Griffin sammelt längst nicht nur Aktien

Kenneth Griffin gehört zu den vermögendsten Finanzinvestoren der USA. Bekannt wurde er als Gründer und CEO des Hedgefonds Citadel.

Auch auf dem Kunstmarkt tritt er seit Jahren in einer Größenordnung auf, die nur wenige Privatsammler erreichen. Besonders bekannt wurde 2016 sein Kauf von Willem de Koonings »Interchange« und Jackson Pollocks »Number 17A« aus der Sammlung des Medienunternehmers David Geffen. Für beide Werke zusammen soll Griffin rund 500 Millionen Dollar gezahlt haben.

Seine Sammlung reicht inzwischen weit über moderne und zeitgenössische Kunst hinaus.

2021 ersteigerte Griffin eine äußerst seltene Erstausgabe der US-Verfassung für 43,2 Millionen Dollar. 2024 bezahlte er für das Stegosaurus-Skelett »Apex« 44,6 Millionen Dollar – damals ein Auktionsrekord für ein Fossil. In jüngerer Zeit wurde zudem deutlich, dass Griffin seine Sammlung bedeutender Alter Meister ausbaut.