KI-Blase: Warnzeichen verdichten sich

Um es kurz zu fassen: Anthropic könnte aufgrund der extremen Risiken, die KI-Provider eingegangen sind, in bilanziellen Schwierigkeiten stecken, die es als nicht börsennotiertes Unternehmen nicht offenlegen muss. Eine Art »Entschädigungszahlung« für ausbleibende Gewinne im Falle einer Regulierung des weiteren Ausbaus der KI-Infrastruktur oder gar eine direkte Beteiligung des Staates wäre für das hochverschuldete Unternehmen nicht nur eine sehr willkommene Liquiditätsspritze, sondern ein Sicherheitsnetz für die überaus ungewisse Zukunft des KI-Geschäftsmodells.

Schwächezeichen der US-Konjunktur

Nicht nur die immer weiter zunehmende Spekulation in einem Sektor, dessen KI-Endprodukte in der Realwirtschaft bisher kaum Anwendungen finden, sollte Börsianern als Warnzeichen dienen. Auch der US-Immobiliensektor zeigt deutliche Schwächezeichen. Während Umfragen unter Bauunternehmern in den USA ein ernüchterndes Gesamtbild des Immobilienmarktes zeichnen, lassen sich bei den Aktien prominenter US-Immobilien-Kreditgeber charttechnische Warnzeichen erkennen.

Der Immobiliensektor gilt zurecht als ein treffsicherer Rezessionsindikator, da hier Schwächezeichen oft vor dem offiziellen Beginn einer Rezession auftreten. Die Theorie dahinter besagt, dass eine derartig langfristige Investition wie der Kauf eines Eigenheims nur von Menschen getroffen wird, die nicht mit Gehaltseinbußen oder gar dem Verlust des Arbeitsplatzes rechnen. Wer sich um seine Zukunft sorgt, erwirbt keine Immobilie. Diese Schwächezeichen der US-Wirtschaft kommen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für die Trump-Regierung.

Höhere Zinsen, steigender Druck