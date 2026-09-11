Das »Golden Cross« ist zurück - Bitcoin bei 270.000 Dollar?

Bitcoin hat ein Kreuz gemacht – und der Kryptomarkt beginnt bereits zu rechnen. Am 8. September stieg der gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt. Trader nennen dieses Chartmuster „Golden Cross“ und interpretieren es traditionell als Zeichen eines längerfristigen Aufwärtstrends. Aus vergangenen Kursbewegungen lassen sich daraus theoretisch Bitcoin-Preise jenseits von 250.000 Dollar ableiten. Wer genauer hinsieht, entdeckt allerdings ein Problem: Die spektakulärsten Berechnungen beruhen ausgerechnet auf jenen wenigen Golden Crosses, die besonders erfolgreich waren.

Zwei Linien kreuzen sich

Das Prinzip ist simpel.

Für jeden Handelstag wird der durchschnittliche Bitcoin-Preis der vergangenen 50 beziehungsweise 200 Tage berechnet. Steigt der kurzfristigere Durchschnitt von unten über den langfristigen, entsteht das Golden Cross.

Am 8. September war es wieder so weit. Je nach verwendeter Kursquelle lagen die beiden Linien nur wenige Zehntelprozent auseinander. Der 50-Tage-Durchschnitt hatte den 200-Tage-Wert damit zwar technisch überschritten, jedoch zunächst nur knapp.

Das Signal entstand nach einer deutlichen Erholung. Bitcoin war im Juni bis auf rund 58.000 Dollar gefallen und stieg anschließend wieder in Richtung 80.000 Dollar. Ende August hatte die Kryptowährung innerhalb eines Monats rund ein Viertel gewonnen.

Das Golden Cross erkennt diesen Anstieg allerdings erst im Nachhinein.

Gleitende Durchschnitte sind sogenannte nachlaufende Indikatoren. Sie reagieren auf bereits geschehene Kursbewegungen. Erst nachdem Bitcoin ausreichend lange gestiegen ist, kann der 50-Tage-Durchschnitt den langsameren 200-Tage-Wert überhaupt überholen.

Das Signal sagt deshalb zunächst: Der jüngere Kursverlauf ist stärker als der längerfristige Durchschnitt.

Warum er stärker bleiben sollte, erklärt es nicht.

Die Vergangenheit liefert spektakuläre Zahlen

Anhänger der Charttechnik verweisen auf einige eindrucksvolle historische Beispiele.

CoinDesk hat die Bitcoin-Golden-Crosses seit 2012 ausgewertet. Bei neun Signalen, für die ein vollständiger Dreimonatszeitraum gemessen werden konnte, lag der durchschnittliche Kursgewinn nach drei Monaten bei 24,9 Prozent.

Drei Ereignisse entwickelten sich langfristig besonders stark.

Nach dem Golden Cross von Februar 2012 stieg Bitcoin innerhalb eines Jahres um mehr als 300 Prozent. Das Signal von Oktober 2015 leitete einen langen Aufwärtstrend ein, der schließlich in den damaligen Rekord bei knapp 20.000 Dollar mündete. Nach dem Cross im Mai 2020 stieg der Kurs innerhalb eines Jahres ebenfalls um mehr als 300 Prozent.

Wer nur diese erfolgreichen Fälle betrachtet, kommt auf eine durchschnittliche Zwölfmonatsrendite von rund 250 Prozent.

Von einem Bitcoin-Preis um 78.000 Dollar aus gerechnet ergäbe ein weiterer Anstieg um 250 Prozent ungefähr 273.000 Dollar.

So entstehen Überschriften mit 270.000-Dollar-Fantasien.

Die Erfolgsrechnung hat einen Haken

Von den zwölf historischen Golden Crosses, die CoinDesk untersucht hat, hielten allerdings nur drei überhaupt ein volles Jahr durch, ohne zuvor von einem sogenannten Death Cross wieder aufgehoben zu werden. Dabei kreuzt der 50-Tage-Durchschnitt zurück unter die 200-Tage-Linie.

Neun von zwölf Signalen erfüllten damit gerade nicht die Voraussetzung, aus der anschließend die durchschnittliche Rendite von 250 Prozent berechnet wird.

Das verändert die Aussage erheblich.

Die Rechnung lautet nicht:

„Nach einem Golden Cross steigt Bitcoin durchschnittlich um 250 Prozent.“

Sie lautet:

„Bei den drei Golden Crosses, die sich ein ganzes Jahr lang nicht wieder umkehrten, lag der durchschnittliche Gewinn bei rund 250 Prozent.“

Das ist eine Auswahl nach dem späteren Erfolg.

Ein Anleger weiß am Tag des neuen Golden Crosses selbstverständlich noch nicht, zu welcher Gruppe das aktuelle Signal gehören wird.

Auch falsche Signale gehören zur Geschichte