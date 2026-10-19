»Berater«-Serie begleitet Goldhändler

Gold gilt vielen Menschen als besonders verlässlicher Sachwert. Doch der tatsächliche Wert eines Schmuckstücks ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Das erlebt Goldhändler Ronny Wagner in der fünften Staffel von »Berater – Leben auf der Überholspur«. Bei einem Kunden taucht gefälschtes Gold auf – und wenig später sorgt ein anderes Schmuckstück für eine überraschende Wendung.

Ein Kunde bringt Falschgold zum Händler

In der Zentrale von Goldhändler Ronny Wagner nahe Dresden scheint ein Geschäft zunächst seinem gewöhnlichen Verlauf zu folgen. Ein Kunde möchte Gold verkaufen und lässt seine mitgebrachten Stücke prüfen.

Doch bei der Begutachtung stellt sich nach Darstellung der Realityserie »Berater – Leben auf der Überholspur« heraus, dass sich darunter gefälschtes Gold befindet.

Der Kunde ist offenbar selbst auf eine Täuschung hereingefallen. Welche Umstände zum ursprünglichen Erwerb führten und auf welche Weise die Fälschung hergestellt wurde, geht aus den vorliegenden Episodeninformationen nicht hervor.

Damit rückt ein Problem in den Mittelpunkt, das beim Handel mit Edelmetallen grundsätzlich besteht: Nicht jedes golden glänzende Objekt ist tatsächlich aus dem Edelmetall gefertigt.

Auch Legierungen, Vergoldungen und Nachbildungen können äußerlich überzeugend wirken. Für die Bewertung kommt es unter anderem darauf an, ob ein Stück aus echtem Gold besteht und welchen Feingehalt es besitzt.

Eine überraschende Wendung beim Schmuck

Für den Kunden nimmt die Geschichte in der dritten Episode allerdings noch eine positive Wendung.

Ein anderes mitgebrachtes Schmuckstück erweist sich als erheblich wertvoller, als zunächst angenommen wurde.

Die Serie beschreibt damit zwei gegensätzliche Situationen innerhalb eines einzigen Kundenvorgangs: ein vermeintlicher Wertgegenstand, der die Erwartungen nicht erfüllt, und ein zunächst unterschätztes Schmuckstück.