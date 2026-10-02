Europas neue Lebensadern führen nach Kanada

Europa und Kanada rücken wirtschaftlich enger zusammen. Neben Rohstoffen, Verteidigung und Technologie geht es dabei zunehmend um etwas sehr Konkretes: Kabel auf dem Meeresboden, LNG-Lieferketten, Häfen und neue Transportwege. Kurz vor dem EU-Kanada-Gipfel Ende Oktober loten beide Seiten aus, wie sich digitale und energetische Verbindungen über den Atlantik ausbauen lassen. Die politische Botschaft dahinter ist deutlich: Wer weniger abhängig sein will, braucht eigene Infrastruktur.

Ein neues Kabel durch den Norden

Am 1. Oktober haben die Europäische Kommission und Kanada ihre Zusammenarbeit bei digitaler Infrastruktur weiter konkretisiert. Bei einem gemeinsamen Digitaldialog ging es neben künstlicher Intelligenz und Hochleistungsrechnen ausdrücklich um sichere internationale Datenverbindungen über die Arktis.

Die Idee ist nicht völlig neu. Bereits die 2023 vereinbarte Digitalpartnerschaft zwischen Kanada und der EU nennt zusätzliche Kabelrouten durch die Arktis oder den Nordatlantik als Möglichkeit, die Widerstandsfähigkeit internationaler Kommunikationsnetze zu erhöhen. Inzwischen gewinnt das Thema jedoch deutlich an strategischem Gewicht.

Kanadas Premierminister Mark Carney schlug im September vor dem Europäischen Parlament vor, Kanada und Europa sollten gemeinsam sicherere Breitbandverbindungen zwischen Europa und Asien über ihre nördliche Geografie schaffen.

Eine solche Route könnte bestehende Verbindungen ergänzen und neue Wege für den Datenverkehr eröffnen. Denn die digitale Welt hängt erstaunlich stark an physischer Infrastruktur: Rund 99 Prozent des interkontinentalen Internetverkehrs werden über Untersee-Datenkabel übertragen.

Cloud-Dienste, Finanztransaktionen, Kommunikation und große Teile der globalen digitalen Wirtschaft funktionieren damit nicht im schwerelosen Raum. Sie hängen an Glasfaserkabeln, Landestationen, Rechenzentren und Stromversorgung.

Unterseekabel werden zu strategischen Sachwerten

Diese Infrastruktur ist zugleich verwundbar. Beschädigte Leitungen in der Ostsee und zunehmende geopolitische Spannungen haben die Aufmerksamkeit auf Unterseekabel deutlich erhöht. Die EU verabschiedete deshalb bereits 2025 einen Aktionsplan für Kabelsicherheit und legte im Februar 2026 eine neue Sicherheits-Toolbox sowie prioritäre Kabelprojekte vor. 347 Millionen Euro sollen zusätzlich in Schutz und Resilienz fließen.

Auch das geplante Projekt Polar Connect verfolgt diese Logik. Es soll perspektivisch Europa, Nordamerika und Ostasien durch die Arktis verbinden. In der aktuellen Projektphase bis 2028 werden unter anderem mögliche Trassen untersucht, der Meeresboden vermessen und technische Voraussetzungen für Verlegung und Reparatur unter extremen Eisbedingungen geprüft.

Ob und wann daraus tatsächlich eine durchgehende neue Datenverbindung entsteht, ist offen. Die strategische Richtung ist dagegen erkennbar: Digitale Souveränität bedeutet zunehmend auch Kontrolle über die physischen Wege, auf denen Daten transportiert werden.

Damit erhalten Unterseekabel eine Bedeutung, die weit über die Telekommunikation hinausgeht. Sie werden zur kritischen Infrastruktur – ähnlich wie Stromnetze, Pipelines, Häfen oder Bahntrassen.

Auch beim Gas sucht Europa zusätzliche Wege

Parallel dazu verhandeln Kanada und die EU über eine engere Energiepartnerschaft. Flüssigerdgas spielt dabei eine zentrale Rolle.

Europa hat seit dem russischen Angriff auf die Ukraine einen großen Teil seiner früheren russischen Gaslieferungen durch andere Bezugsquellen ersetzt. Besonders stark wuchs dabei die Abhängigkeit von den USA. 2025 importierte die EU nach Angaben des Europäischen Rates rund 82,9 Milliarden Kubikmeter amerikanisches LNG. Damit kamen fast 58 Prozent aller LNG-Einfuhren der Union aus den Vereinigten Staaten.

Diese Lieferungen haben erheblich zur europäischen Versorgungssicherheit beigetragen. Gleichzeitig entsteht durch die starke Konzentration auf einzelne Lieferländer ein neues Diversifizierungsproblem.

Kanada bringt sich deshalb zunehmend als zusätzlicher Anbieter ins Spiel. Im Mai wurde erstmals eine langfristige Vereinbarung über kanadisches LNG mit einem europäischen Abnehmer bekannt: Das deutsche Unternehmen SEFE will von dem geplanten Projekt Ksi Lisims LNG bis zu 20 Jahre lang jährlich eine Million Tonnen Flüssigerdgas beziehen. Lieferungen werden für die frühen 2030er-Jahre erwartet.

Im Juli folgte eine weitere Vereinbarung mit dem deutschen Energieunternehmen Uniper. Nach Angaben der kanadischen Regierung ist damit bereits rund ein Viertel der geplanten Produktion von Ksi Lisims für europäische Abnehmer vorgesehen.

Das Problem liegt auf der Landkarte

Kanada verfügt über erhebliche Gasvorkommen. Für Europa reicht das allein jedoch nicht.

Der entscheidende Engpass ist die Infrastruktur. Das bislang wichtigste große kanadische LNG-Projekt LNG Canada liegt an der Pazifikküste in British Columbia. Von dort führt der wirtschaftlich naheliegende Weg zu asiatischen Kunden.