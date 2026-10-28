Oldtimer 2026: Rekordauktionen, aber kein Boom für alle

Mehr als 820.000 anerkannte historische Pkw in Deutschland

Auch in Deutschland besitzt der Markt für historische Automobile inzwischen eine beachtliche Größe. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes waren zum 1. Januar 2026 insgesamt 923.538 Kraftfahrzeuge und Anhänger mit Oldtimer-Status registriert. Darunter befanden sich 822.537 Personenkraftwagen.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der gesamte Bestand um vier Prozent. Bei den Pkw betrug der Zuwachs 4,1 Prozent. Die Statistik umfasst anerkannte Oldtimer mit und ohne historisches Kennzeichen. Der Bestand wächst damit weiter. Gleichzeitig erreicht jedes Jahr eine neue Generation von Fahrzeugen die gesetzliche Altersgrenze.

In Deutschland gilt ein Fahrzeug grundsätzlich als Oldtimer, wenn es mindestens 30 Jahre zuvor erstmals in Verkehr gekommen ist, weitgehend dem Originalzustand entspricht, sich in einem guten Erhaltungszustand befindet und der Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dient.

Für die entsprechende Einstufung ist ein Gutachten erforderlich. Das Alter allein genügt also nicht, um ein Fahrzeug als anerkannten Oldtimer einzustufen. Noch weniger sagt es über seinen wirtschaftlichen Wert aus.

Denn nicht jedes 30 Jahre alte Auto ist automatisch ein begehrtes Sammlerstück. Manche Modelle wurden in großen Stückzahlen gebaut und sind bis heute vergleichsweise häufig verfügbar. Andere verschwanden nahezu vollständig aus dem Straßenbild. Entscheidend ist deshalb nicht nur, wie lange ein Fahrzeug existiert, sondern auch, wie viele gut erhaltene Exemplare überlebt haben und wie groß die Nachfrage nach ihnen ist.

Langfristig deutliche Wertsteigerungen – zuletzt nur moderate Zuwächse

Die langfristige Preisentwicklung erklärt, weshalb historische Automobile inzwischen auch als alternative Sachwerte betrachtet werden.

Der Deutsche Oldtimer-Index (DOX), den der Verband der Automobilindustrie veröffentlicht, erfasst die Wertentwicklung von 88 repräsentativ ausgewählten Fahrzeugmodellen. Besonders seltene und extrem hochpreisige Auktionsfahrzeuge werden bewusst nicht berücksichtigt, damit einzelne Rekordverkäufe das Gesamtbild nicht verzerren.

Der Index startete 1999 bei 1.000 Punkten. Zum Stichtag 1. Januar 2025 erreichte er 2.985 Punkte.

Damit hatten sich die erfassten Fahrzeugwerte innerhalb von 25 Jahren nominal um 198 Prozent erhöht.

Der langfristige Durchschnitt wirkt beeindruckend. Bei einer näheren Betrachtung fällt das Bild jedoch differenzierter aus. Zwischen Anfang 2019 und Anfang 2025 beziehungsweise über die vom VDA gesondert ausgewerteten fünf Jahre von 2019 bis 2024 entwickelten sich die Oldtimerpreise wesentlich moderater. Für den Zeitraum 2019 bis 2024 weist der Verband einen Zuwachs von 21,7 Prozent aus, der ungefähr der damaligen Inflation entsprach.

Im Jahr 2024 legte der DOX lediglich um 1,85 Prozent zu und blieb damit unter der Inflationsrate. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass historische Fahrzeuge zwar über lange Zeiträume erheblich an Wert gewinnen können, kurzfristig aber keineswegs kontinuierlich steigen müssen.

Hinzu kommt, dass der DOX die Entwicklung ausgewählter Fahrzeugwerte abbildet. Er stellt keine Nettorendite dar, die ein Anleger nach Abzug sämtlicher Kosten tatsächlich erzielt hätte.

Warum manche Klassiker gewinnen und andere verlieren

Besonders deutlich werden die Unterschiede beim Blick auf einzelne Modelle.

In der VDA-Auswertung für die Jahre 2019 bis 2024 gehörte der Ford Capri 2000 GT mit einem Wertzuwachs von 122,2 Prozent zu den stärksten Gewinnern. Der Matra Bagheera verteuerte sich im selben Zeitraum um 98,6 Prozent. Auch der Volkswagen K70 L, der Ford 20 M und der Mercedes W123 300 D entwickelten sich deutlich positiv.

Auf der anderen Seite verloren einzelne Fahrzeuge trotz ihrer bekannten Namen an Wert. So verzeichneten das Porsche 356 1600 C Coupé und der BMW 3.0 CSI innerhalb des untersuchten Fünfjahreszeitraums jeweils Rückgänge von 11,1 Prozent. Auch bestimmte Varianten des Jaguar E-Type oder des VW-Porsche 914 entwickelten sich schwächer.

Daran zeigt sich eine Besonderheit des Oldtimermarktes: Ein berühmtes Markenemblem oder ein historisch bedeutendes Modell garantiert noch keine Wertsteigerung. Die Preisentwicklung hängt von zahlreichen Merkmalen ab. Neben Marke und Baureihe sind insbesondere Motorisierung, Ausstattung, Produktionsstückzahl, Originalität, Erhaltungszustand und dokumentierte Fahrzeuggeschichte relevant.

Selbst zwei Exemplare desselben Modells und Baujahres können deshalb erhebliche Wertunterschiede aufweisen. Ein unrestauriertes, gut erhaltenes Fahrzeug mit nachvollziehbarer Historie kann unter Umständen begehrter sein als ein aufwendig restauriertes Exemplar, dessen Originalsubstanz weitgehend verloren gegangen ist.

Andererseits können notwendige Reparaturen und technische Mängel den Wert eines vermeintlich seltenen Fahrzeugs erheblich schmälern. Für Käufer bedeutet das, dass sie den Markt nicht allein anhand von Modellbezeichnungen oder allgemeinen Preisindizes beurteilen können.

Der Generationswechsel verändert die Nachfrage

Eine der interessantesten Entwicklungen betrifft die Altersstruktur der Sammlerfahrzeuge. Jahrzehntelang gehörten elegante Nachkriegsmodelle aus den 1950er- und 1960er-Jahren zu den besonders gefragten Klassikern.

Inzwischen rücken zunehmend Fahrzeuge der 1980er-, 1990er- und frühen 2000er-Jahre in den Mittelpunkt. Dazu gehören Sportwagen, leistungsstarke Limousinen und limitierte Modelle, die für eine jüngere Generation von Käufern eine besondere Bedeutung besitzen.

Der amerikanische Marktbeobachter Hagerty bestätigt diese Verschiebung in seiner jüngsten Auswertung vom Oktober 2026. Der Supercar-Index stieg im dritten Quartal um 14 Prozent und lag damit 45 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Auch der sogenannte RADindex für Sammlerfahrzeuge der 1980er- und 1990er-Jahre gewann im Quartal sechs Prozent.

Dagegen gab der Index für klassische Ferrari-Modelle der 1950er- bis 1970er-Jahre um ein Prozent nach. Auch der Index amerikanischer Fahrzeuge der 1950er-Jahre verzeichnete einen leichten Rückgang.

Diese Zahlen beziehen sich auf ausgewählte Fahrzeuggruppen und geschätzte Marktwerte in den USA. Sie lassen sich nicht unmittelbar auf den deutschen Oldtimermarkt übertragen.

Sie unterstreichen jedoch einen Trend, der auch im europäischen Handel zunehmend beobachtet wird: Jüngere Sammlerfahrzeuge gewinnen an Bedeutung.

Das Traumauto der eigenen Jugend wird zum Sammlerstück

Warum verändert sich die Nachfrage?

Ein wesentlicher Faktor ist die emotionale Verbindung zwischen Käufern und Fahrzeugen. Wer heute über größere finanzielle Möglichkeiten verfügt, interessiert sich möglicherweise besonders für jene Automobile, die in der eigenen Jugend als begehrenswert galten.

Für die eine Generation war das der offene Sportwagen der 1960er-Jahre. Für eine andere ist es ein BMW M3 aus den 1990ern, ein früher Audi RS oder ein Porsche aus der Ära leistungsstarker, noch vergleichsweise analoger Sportwagen.

Auch Fahrzeuge aus Filmen, Motorsportserien oder der populären Kultur können durch ihre besondere Bekanntheit an Attraktivität gewinnen. Dabei geht es nicht ausschließlich um Spitzenmodelle im Millionenbereich. Auch frühere Alltagsfahrzeuge können zu gesuchten Sammlerstücken werden, wenn nur wenige gut erhaltene Exemplare überlebt haben.

Ein einst massenhaft verkaufter Kleinwagen kann Jahrzehnte später seltener sein als ein Sportwagen, der von Beginn an als Liebhaberfahrzeug behandelt und entsprechend gepflegt wurde.

Das zeigt zugleich, warum hohe ursprüngliche Produktionszahlen nicht automatisch gegen eine spätere Wertsteigerung sprechen. Wesentlich ist, wie sich der tatsächlich verfügbare Bestand entwickelt und ob sich ausreichend Käufer für das Modell interessieren.

Die Vergangenheit allein macht aus einem Fahrzeug noch keinen wertvollen Klassiker. Entscheidend ist auch, welche Automobile künftige Käufer in Erinnerung behalten und besitzen möchten.

Seltenheit allein reicht nicht aus

Als Sachwerte besitzen historische Fahrzeuge eine besondere Eigenschaft: Ihr ursprünglicher Bestand lässt sich nicht vermehren. Von einer bestimmten Baureihe wurde eine begrenzte Anzahl produziert. Ein Teil davon ist im Laufe der Jahrzehnte verschrottet worden, andere Fahrzeuge wurden umgebaut oder durch mangelhafte Wartung beschädigt.

Die Zahl original erhaltener Exemplare nimmt dadurch häufig weiter ab. In dieser Hinsicht ähneln Oldtimer anderen Sammlerwerten wie historischen Uhren, Kunstwerken oder seltenen Münzen. Doch die Knappheit eines Gegenstandes ist für sich genommen noch kein Garant für einen hohen Preis. Ein äußerst seltenes Automobil, für das sich kaum Käufer interessieren, kann über Jahre hinweg schwer verkäuflich bleiben.

Umgekehrt können Modelle mit einer aktiven Sammlergemeinschaft, guter Ersatzteilversorgung und zahlreichen spezialisierten Werkstätten eine stabile Nachfrage entwickeln, obwohl sie nicht zu den seltensten Fahrzeugen gehören.

Der wirtschaftliche Wert entsteht daher aus dem Zusammenspiel von begrenztem Angebot, tatsächlicher Nachfrage und dem individuellen Zustand des Fahrzeugs.

Was ein Oldtimer tatsächlich an Rendite bringt

Die nominale Wertsteigerung eines Fahrzeugs ist nicht mit der Rendite seines Besitzers gleichzusetzen. Ein Oldtimer benötigt laufende Pflege. Versicherung, Wartung, Reparaturen, Stellplatz und regelmäßige technische Überprüfungen verursachen Kosten. Bei besonders wertvollen Fahrzeugen können zusätzliche Ausgaben für eine sichere Unterbringung, professionelle Betreuung und spezielle Versicherungslösungen entstehen.

Auch Restaurierungen sind wirtschaftlich nicht automatisch sinnvoll. Wer ein historisches Automobil für einen hohen Betrag technisch und optisch wiederherstellen lässt, kann nicht voraussetzen, dass der spätere Marktwert um dieselbe Summe steigt. Bei manchen Fahrzeugen übersteigen die Restaurierungskosten sogar deutlich den Preis eines bereits gut erhaltenen Exemplars.

Hinzu kommen mögliche Transaktionskosten beim Verkauf. Auktionshäuser erheben Gebühren, Händler kalkulieren Margen und Gutachten kosten ebenfalls Geld.bEin rechnerischer Wertzuwachs von beispielsweise 20 Prozent kann deshalb nach Abzug der Ausgaben erheblich geringer ausfallen oder vollständig aufgezehrt werden.

Auch die Inflation spielt eine Rolle. Steigt ein Fahrzeug über mehrere Jahre nominal im Preis, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sein Eigentümer real an Kaufkraft gewonnen hat. Der VDA weist bei seinen langfristigen Oldtimervergleichen ausdrücklich darauf hin, dass sich die ausgewiesenen Wertsteigerungen durch laufende Kosten deutlich relativieren können.

Ein Sachwert, der sich nicht jederzeit verkaufen lässt

Neben den laufenden Kosten unterscheidet die eingeschränkte Liquidität Oldtimer von vielen klassischen Finanzanlagen. Aktien oder börsengehandelte Fonds lassen sich unter normalen Marktbedingungen innerhalb kurzer Zeit veräußern.

Für ein historisches Fahrzeug muss dagegen zunächst ein passender Käufer gefunden werden. Bei gewöhnlicheren Modellen kann das vergleichsweise schnell gelingen. Sehr seltene und hochpreisige Automobile benötigen möglicherweise eine internationale Vermarktung und erheblich mehr Zeit. Auch der Zustand und die Dokumentation können die Verkaufsdauer beeinflussen.

Wer unter Zeitdruck verkaufen muss, wird unter Umständen einen niedrigeren Preis akzeptieren müssen als bei einer länger vorbereiteten Transaktion. Hinzu kommt, dass die Preise einzelner Oldtimer häufig nicht auf einer großen Zahl täglich abgeschlossener Geschäfte beruhen. Öffentliche Auktionen liefern zwar wichtige Vergleichswerte. Viele Fahrzeuge wechseln jedoch außerhalb solcher Veranstaltungen den Besitzer.

Dadurch ist die Preisbildung weniger transparent als an einem organisierten Wertpapiermarkt. Ein Marktwertgutachten kann Orientierung bieten, ersetzt aber keinen tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis.

Warum Fachwissen immer wichtiger wird

Je stärker sich die Wertentwicklung einzelner Modelle unterscheidet, desto größer wird die Bedeutung einer sorgfältigen Auswahl. Für den Kauf sind deshalb nicht nur aktuelle Marktpreise relevant, sondern auch die langfristige Entwicklung der Nachfrage, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und die Qualität möglicher Restaurierungsarbeiten.

Ebenso wichtig ist die Fahrzeughistorie. Lückenlose Wartungsunterlagen, nachvollziehbare Eigentümerwechsel, originale Bauteile und dokumentierte Reparaturen können einen erheblichen Unterschied machen. Vor allem bei hochpreisigen Klassikern sollten Identität und Herkunft des Fahrzeugs sorgfältig überprüft werden. Ein professionelles Gutachten kann helfen, technische Mängel und erhebliche Abweichungen vom Originalzustand zu erkennen.

Zugleich sollten Anleger berücksichtigen, dass sich der Sammlergeschmack verändert. Ein heute besonders begehrtes Modell muss nicht zwangsläufig in zehn oder zwanzig Jahren dieselbe Nachfrage erzielen.

Der langfristige Markt für historische Fahrzeuge ist daher nicht nur von seiner begrenzten Angebotsmenge abhängig, sondern auch von den Interessen und finanziellen Möglichkeiten künftiger Käufergenerationen.

Der Wert eines Klassikers geht über seinen Preis hinaus

Trotz aller wirtschaftlichen Überlegungen unterscheiden sich Oldtimer grundlegend von einer rein finanziellen Anlage.

Sie können gefahren, gepflegt, ausgestellt und bei Veranstaltungen präsentiert werden. Ihr Besitz verbindet persönliche Begeisterung mit der Erhaltung technischer und kultureller Geschichte. Dafür existiert in Deutschland eine umfangreiche Infrastruktur aus spezialisierten Werkstätten, Clubs, Teilehändlern, Gutachtern, Versicherern und Veranstaltern.

Diese Strukturen tragen dazu bei, dass historische Fahrzeuge über Jahrzehnte hinweg erhalten bleiben können. Gleichzeitig sind sie für die wirtschaftliche Entwicklung des Marktes von Bedeutung. Eine gute Ersatzteilversorgung und verfügbares Fachwissen können den Erhalt eines Fahrzeugs erleichtern und seine Attraktivität für spätere Käufer erhöhen.

Der wachsende Bestand historischer Automobile zeigt, dass das Interesse an älteren Fahrzeugen nicht verschwunden ist. Allerdings verlagert es sich zunehmend auf andere Baureihen und Baujahre. Der Generationswechsel macht aus früheren Gebrauchtwagen neue Sammlerobjekte und verändert gleichzeitig die Nachfrage nach etablierten Klassikern.

Für Anleger bleibt deshalb eine Erkenntnis zentral:

Ein Oldtimer ist ein materieller Vermögenswert mit begrenztem Angebot, aber keine automatisch rentable Geldanlage.

Sein Wert hängt von Seltenheit, Zustand, Originalität und Nachfrage ebenso ab wie von laufenden Kosten und der Möglichkeit, später tatsächlich einen Käufer zu finden.

Die Rekordauktionen des Jahres 2026 zeigen, wie hoch einzelne Sammlerfahrzeuge bewertet werden können. Die breiteren Marktdaten verdeutlichen jedoch, dass diese Entwicklung keineswegs für alle Klassiker gilt.

Oldtimer bleiben Sachwerte. Wer mit ihnen Vermögen erhalten oder vermehren möchte, muss allerdings zunehmend genauer auswählen.