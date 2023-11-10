wirtschaft tv mit einem Experten-Panel beim »Börsentag Hamburg«

Zudem werden in der Zeit von 9.30 Uhr bis 17 Uhr eine Vielzahl von Ausstellern, darunter Banken, Aktiengesellschaften und Fintechs, ihre aktuellen Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Finanzen, ETFs, Aktien, Fonds und Kryptowährungen wie Bitcoin präsentieren. Mehr als 70 Unternehmen und über 75 Fachvorträge für Einsteiger und Profis bilden das Programm des Tages.