wirtschaft tv mit einem Experten-Panel beim »Börsentag Hamburg«

Am Samstag, 11. November, findet der 26. »Börsentag Hamburg« in der Handelskammer Hamburg statt: Im Experten-Panel von wirtschaft tv diskutieren Tino Leukhardt von Metallorum, Sven Oertel und Holger Schmieding von Berenberg unter dem aktuellen Thema »Damit müssen Anleger 2024 rechnen«. Die Moderation übernimmt Mick Knauff. Das Panel findet in der Zeit von 12 bis 12.45 Uhr im Albert-Schäfer-Saal statt.
Zudem werden in der Zeit von 9.30 Uhr bis 17 Uhr eine Vielzahl von Ausstellern, darunter Banken, Aktiengesellschaften und Fintechs, ihre aktuellen Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Finanzen, ETFs, Aktien, Fonds und Kryptowährungen wie Bitcoin präsentieren. Mehr als 70 Unternehmen und über 75 Fachvorträge für Einsteiger und Profis bilden das Programm des Tages.
Der »Börsentag Hamburg« ist eine Messe für Privatanleger und Profis, die einmal im Jahr in der Handelskammer Hamburg stattfindet. Sie ist Deutschlands größte eintägige Finanz- und Anlegermesse und wird von Studierenden des Hanseatischen Börsenkreises der Universität zu Hamburg e.V. sowie mit Unterstützung der Börse Hamburg organisiert.
Eine Anmeldung zum »Börsentag Hamburg« und zum Experten-Panel ist nicht nötig.
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