Windkraft statt Photovoltaik

Erst im Oktober hatte Angela Merkel laut über neue Einschnitte bei der Solarförderung nachgedacht und bereits im Mai hatte Umweltminister Norbert Röttgen für Aufregung gesorgt, als er verkündete, die Einspeisevergütung für Solarstrom ab März 2012 kürzen zu wollen. Nach massiven Protesten seitens der Solarbranche verwarf die Regierung ihre Pläne jedoch wieder. Was bleibt, ist das Problem, dass sich die Solarbranche immer mehr zum ungeliebten Kind der Branche entwickelt. Wirtschaftlich betrachtet, das zeigt eine Vielzahl an Studien, ist sie in unseren Breitengraden einfach weniger wirtschaftlich als die Windkraft. Was aber mit der steigenden Zahl von Kunden machen, die sich eine Beteiligung an einem Erneuerbare Energienfonds wünschen? „Aus unserer Sicht natürlich eine rhetorische Frage“, sagt Steiner von der Global Invest. Er ergänzt: „Windenergie ist der wichtigste Zukunftsmarkt im Bereich Erneuerbarer Energien und mit dem Global Invest Windpark Opportunity 1 können Kapitalanleger gleich mehrfach profitieren!“ So bietet der Global Invest Windpark Opportunity 1 ein intelligentes und unter vergleichbaren Kapitalanlageangeboten einzigartiges Sicherheitskonzept sowie Investitionen in das wirtschaftliche Musterland Polen. Der Global Invest Windpark Opportunity 1 hat eine kurze Laufzeit von nur 4 Jahren und bietet zudem attraktive Renditen. Global Invest arbeitet dabei mit der weltweit tätigen, aber derzeit insbesondere auf Polen spezialisierten gwp germanwindpower zusammen.