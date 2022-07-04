Wertvollste Firmen der Welt: Deutschland nicht mehr in Top 100

Unter den 100 Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert ist erstmals kein deutsches Unternehmen zu finden. Eine Untersuchung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hat jetzt ergeben, dass 2007 noch sieben deutsche Unternehmen zu den 100 wertvollsten Unternehmen gehörten und Ende 2021 noch eines. Erst auf Platz 113 steht der Software-Anbieter SAP mit einem Börsenwert von 106 Milliarden Euro.
»Die massiven politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen im ersten Halbjahr haben deutliche Spuren an den Weltbörsen hinterlassen«, wird Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY, in einer Pressemitteilung zitiert. Die erheblich eingetrübten Konjunkturaussichten, die hohe Inflation, steigende Zinsen und die massiven geopolitischen Spannungen hätten trotz teilwiese hoher Gewinne zu einer tiefgreifenden Verunsicherung geführt. In allen Weltregionen und Branchen würden Unternehmen erheblich an Wert verlieren – ausgenommen Öl- und Gasunternehmen. Und: »Die Gefahr einer weltweiten Rezession ist inzwischen real.«
Laut Bericht mussten auch die favorisierten Tech-Konzerne teilweise massive Kurseinbrüche hinnehmen, laut Ranking befinden sich derzeit 23 dieser Unternehmen unter den Top 100, zuvor waren es 27, die meisten haben ihren Sitz in den USA. Die Untersuchung zeigt, dass Energiekonzerne mit einem leichten Anstieg von zwei auf sieben Unternehmen wieder in den Fokus rücken, nachdem sie innerhalb der vergangenen zehn Jahre im Ranking massiv gesunken waren.
MK