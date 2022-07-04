Wertvollste Firmen der Welt: Deutschland nicht mehr in Top 100

Laut Bericht mussten auch die favorisierten Tech-Konzerne teilweise massive Kurseinbrüche hinnehmen, laut Ranking befinden sich derzeit 23 dieser Unternehmen unter den Top 100, zuvor waren es 27, die meisten haben ihren Sitz in den USA. Die Untersuchung zeigt, dass Energiekonzerne mit einem leichten Anstieg von zwei auf sieben Unternehmen wieder in den Fokus rücken, nachdem sie innerhalb der vergangenen zehn Jahre im Ranking massiv gesunken waren.