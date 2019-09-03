Wer verdient an den brennenden Urwäldern Brasiliens?

Gesteigerte Nachfrage führt dazu, dass die Produzenten nachlegen und so ist der wirtschaftliche Druck auf die Politik groß, mehr und mehr Urwaldflächen zur Brandrodung für Kuhweiden freizugeben. Was an gerodeter Fläche nicht an die Rinderbarone geht, wird zum Futtermittelanbau genutzt. Das Soja dieser Flächen landet auch in den Trögen der guten deutschen Schweine, Hühner und Puten. Wo indigene Stämme sich gegen die Farmer stellen, fährt in der warmen Sommerzeit schon mal ein Truck mit Molotow-Cocktails die Urwaldstraße entlang, um vollendete Tatsachen zu schaffen. Nur wurde das bisher noch nie mit dieser Aggression und in diesem Ausmaß getan. Den Brasilianern dabei Kurzsichtigkeit in der Umweltpolitik vorzuwerfen sollten sich gerade die Deutschen überlegen, die trotz CO2-Notstand eifrig ihre Automobilindustrie hätscheln. Nein: der Markt folgt Angebot und Nachfrage. Solange durch Handelsabkommen und niedrige Erzeugerpreise ein gutes Produkt in der Ladentheke günstiger neben dem teuer in der Nachbarschaft produzierten liegt, klingelt im Verbraucherhirn der „Geiz ist geil“- Jingle. Die Frage ist: Sind wir lernfähig?