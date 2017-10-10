Weltgrößte Buchmesse: Zahlen, Fakten und Infos!

Anders als in den vergangenen Jahren blickt die Branche wieder optimistischer in die Zukunft. Die Konsolidierung des Buchmarktes scheint gestoppt. Zuletzt haben sich die Verkaufszahlen stabilisiert. Die Gesamtumsätze der Branche sind im vergangenen Jahr um ein Prozent gestiegen. Auch die Zahl der Buchhandlungen in Deutschland ist konstant.