Weltfrauentag: Mit kleinen Schritten zur Gleichstellung in der Arbeitswelt

»Wer Fachkräfte sucht, kann auf Frauen nicht verzichten«, lautet die Devise beim diesjährigen Weltfrauentag. Viele gut ausgebildete Frauen tappen nach der Familienpause in die Teilzeitfalle, weil es an Betreuungsplätzen ihrer Kinder fehlt oder starre Zeitmodelle in Kitas und Unternehmen miteinander kollidieren. Noch vor einigen Jahren war das ein beliebtes Modell, der Mann geht arbeiten und die Frau kümmert sich um Familie und bessert das Einkommen mit einem Minijob auf. Doch die Zeiten und damit auch die Strukturen haben sich geändert – zumal die volkswirtschaftlichen Nachteile auf der Hand liegen: Frauen, die während ihrer beruflichen Laufbahn durchschnittlich weniger verdienen, zahlen geringere Beiträge ins Renten- und Krankenversicherungssystem ein und sind nicht selten auf staatliche Ergänzungsleistungen angewiesen. Vor allem alleinerziehende Mütter und später Rentnerinnen sind davon betroffen. Hinzu kommt die Tatsache, dass viele Frauen von ihrem Partner finanziell abhängig sind. Dies schränkt sie in ihrer Lebensgestaltung ein.