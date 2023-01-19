Warum die aktive Geldanlage 2023 wichtiger denn je ist

Die Zinsen steigen kräftig und die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Es scheint, als findet der Ukrainekrieg kein Ende und China – als ehemaliger Motor der Weltwirtschaft – schwächelt. Jede dieser Risikofaktoren stellt bereits eine Gefahr für die Kapitalmärkte dar. In ihrer Fülle und in ihrem Zusammenspiel können sie aber die globale Unsicherheit erheblich verstärken.
Um der passiven Zuschauerhaltung zu entfliehen, ist aktives Handeln für AnlegerInnen wichtiger denn je. Getreu dem Motto »How to invest – komm zur Invest« ist der größte Branchentreff im deutschsprachigen Raum sowohl für Anlageprofis als auch für EinsteigerInnen der wichtigste Termin im ersten Quartal diesen Jahres. Am 17. und 18. März erfahren die BesucherInnen der Invest in Stuttgart, welche Geldanlage sich für welches Anlageziel lohnt und wie sie sinnvoll aktiv werden können. Die Messe Invest ermöglicht einen einzigartigen Ausflug in die Welt der Geldanlage, der den Einstieg in die Welt der Börse erleichtert und Antworten auf alle wichtigen Fragen bietet.
Wenn sich das Börsenlexikon der Profis öffnet, bleiben bei den Besucherinnen und Besuchern keine Fragen offen. Egal, ob der Anlagefokus auf Sicherheit und Rendite liegt oder dem nachhaltigen Investieren nach Umwelt- und Sozialkriterien: AnlegerInnen erhalten die für sie passgenauen Angebote und wertvolle Tipps, wie sie ihr Geld »richtig« anlegen können.
Dabei ist die Invest nicht nur eine Informationsplattform, sondern bildet mit ihren zahlreichen ausstellenden Finanzunternehmen sowie hochkarätigen und bekannten FinanzexpertInnen einen lebendigen Marktplatz zum direkten Austausch. An zwei Tagen vereint die Leitmesse für Finanzen und Geldanlage AusstellerInnen und private AnlegerInnen, Bankberatende, Vermögensverwaltende, MaklerInnen und DienstleisterInnen aus der Finanzwelt. Werden auch Sie ein Teil der bunten »Investwelt« und vertiefen sie bei rund 200 Veranstaltungen und Fachvorträgen ihr Finanzwissen.
Das Interesse nach seriöser Finanzbildung bleibt auch in diesem Jahr ungebrochen. Dabei bietet die Invest nicht nur namhafte Ausstellende, dialogorientierte Vorträge von Branchengrößen und die Möglichkeit zum Netzwerken, sondern auch ein exzellentes Rahmenprogramm auf mehreren Bühnen. Zudem stehen auf der Messe „Grünes Geld“ Informationen zum Thema nachhaltige Anlage im Fokus und auf der Trading-Bühne findet wieder das beliebte Live-Trading Event statt. Treffen auch Sie auf Ihre Zielgruppe.
Quelle: Pressemitteilung