Warum die aktive Geldanlage 2023 wichtiger denn je ist

Um der passiven Zuschauerhaltung zu entfliehen, ist aktives Handeln für AnlegerInnen wichtiger denn je. Getreu dem Motto »How to invest – komm zur Invest« ist der größte Branchentreff im deutschsprachigen Raum sowohl für Anlageprofis als auch für EinsteigerInnen der wichtigste Termin im ersten Quartal diesen Jahres. Am 17. und 18. März erfahren die BesucherInnen der Invest in Stuttgart, welche Geldanlage sich für welches Anlageziel lohnt und wie sie sinnvoll aktiv werden können. Die Messe Invest ermöglicht einen einzigartigen Ausflug in die Welt der Geldanlage, der den Einstieg in die Welt der Börse erleichtert und Antworten auf alle wichtigen Fragen bietet.