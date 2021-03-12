Warren Buffetts Vermögen übersteigt jetzt 100 Milliarden Dollar

Der 90 Jahre alte Investor Warren Buffett ist aufgestiegen in die Top Fünf der reichsten Menschen der Welt, berichtet das Forbes Magazin am Mittwoch. Der Aktienkurs seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway erreichte ein neues Rekordhoch an der Wall Street. Damit stieg das Vermögen Buffetts, der ein Sechstel des Unternehmens besitzt, auf 100,3 Milliarden Dollar. Berkshire Hathaway besitzt mehr als 60 Unternehmen und ist an zahlreichen weiteren Unternehmen beteiligt, beispielsweise an Apple, American Express und Goldman Sachs. In der von ihm und Bill Gates 2010 gemeinsam gegründeten Initiative „Giving Pledge“ verpflichtete sich Buffett ebenso wie andere wohlhabende Spender, mehr als die Hälfte seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Laut Forbes hat Buffett bisher mehr als 41 Milliarden Dollar gespendet.