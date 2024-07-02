Warren Buffetts Kinder gehen leer aus

Wenn Star-Investor Warren Buffett stirbt, werden seine Kinder seine rund 130 Milliarden US-Dollar nicht unter sich aufteilen, sondern das Geld an Menschen weitergeben, »die nicht so viel Glück hatten wie wir«. Das sagte er in einem Interview mit dem »Wall Street Journal«. Buffett wolle, so das Magazin, dass die Erben einstimmig beschließen müssten, wer das Geld bekomme.
Der 93-Jährige Investor und Unternehmer hatte schon vor Jahren angekündigt, fast sein ganzes Vermögen zu spenden. Warren Buffett überweist bereits regelmäßig an die wohltätige Stiftung von Bill und Melinda Gates und an Stiftungen aus dem Umfeld seiner Familie. In dem Interview erklärt er, dass diese Spenden mit seinem Tod enden würden.
Warren Buffett hat im Jahr die Initative »The Giving Pledge« ins Leben gerufen. Damit will er andere reiche Menschen dazu animieren, es ihm gleichzutun: Er hat sich vorgenommen, mehr als 99 Prozent seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Dass seine Kinder Susie (71), Howard (69) und Peter (66) leer ausgehen, dürfte weniger tragisch sein, als es klingt, denn sie werden ihr eigenes Vermögen besitzen. Als Warren Buffett seinerzeit seine Initiative gegründete, sagte er, er wolle seine Erben »nicht um das Vergnügen bringen, ihr eigenes Geld zu verdienen«.
MK