Warren Buffetts Kinder gehen leer aus

Warren Buffett hat im Jahr die Initative »The Giving Pledge« ins Leben gerufen. Damit will er andere reiche Menschen dazu animieren, es ihm gleichzutun: Er hat sich vorgenommen, mehr als 99 Prozent seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Dass seine Kinder Susie (71), Howard (69) und Peter (66) leer ausgehen, dürfte weniger tragisch sein, als es klingt, denn sie werden ihr eigenes Vermögen besitzen. Als Warren Buffett seinerzeit seine Initiative gegründete, sagte er, er wolle seine Erben »nicht um das Vergnügen bringen, ihr eigenes Geld zu verdienen«.