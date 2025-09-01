Warren Buffett wird 95: Investment in ein spannendes Leben

Warren Buffetts Lebenswerk ist eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte, die von bescheidenen Anfängen in Omaha bis zu seiner Karriere als einer der größten Investoren aller Zeiten reicht. Jetzt ist er 95 Jahre alt geworden. Geboren 1930 zeigte er schon als Kind unternehmerisches Talent – vom Verkauf von Erfrischungsgetränken bis zum Handel mit Aktien. Geprägt durch seinen Vater und sein Studium bei Benjamin Graham entwickelte er früh die Grundsätze des Value-Investing, die sein Handeln zeitlebens bestimmen sollten.