Warren Buffett verliert Milliarden

Dass die Buchverluste nicht voll durchschlugen, verdankte der Konzern profitablen Geschäften eigener Unternehmen von Berkshire Hathaway. Unter anderem, weil der Autoversicherer Geico für weniger Unfälle aufkommen musste und das Rückversicherungsgeschäft von einer vergleichsweise wenig schadensträchtigen Hurrikan-Saison profitierte, kletterte der operative Gewinn von Berkshire Hathaway um 41 Prozent auf 10,76 Milliarden Dollar, heißt es auf der Onlineplattform der »FAZ«. Auch der Spielzeughersteller Jazwares, der für seine Squishmallows-Plüschtiere bekannt ist, berichtete von guten Geschäften. Dieser ist seit vergangenem Jahr Teil des Portfolios. Bei der Güterbahn BNSF schrumpfte der Gewinn hingegen aufgrund rückläufiger Nachfrage nach dem Transport von Konsumgütern.