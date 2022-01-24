Warren Buffett spendet einen Großteil seines Vermögens

Ein kürzlich erschienener Bericht des »Forbes«-Magazins schätzte, dass etwa 46,1 Milliarden US-Dollar aus seinem Besitz an Organisationen zur Armutsbekämpfung sowie zur Verbesserung der Gesundheit gingen – das wäre beinahe die Hälfte seines Vermögens. Beispielsweise spendete er etwa zwei bis drei Milliarden US-Dollar an die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Den vier Organisationen, die durch seine Familienmitglieder gegründet wurden, überließ er ebenfalls Milliarden.