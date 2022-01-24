Warren Buffett spendet einen Großteil seines Vermögens

Mit derzeit etwa 115,6 Milliarden US-Dollar schaffte es Warren Buffett erst kürzlich wieder unter die zehn reichsten Personen der Welt – doch einen großen Teil seines beträchtlichen Vermögens spendet er.
Ein kürzlich erschienener Bericht des »Forbes«-Magazins schätzte, dass etwa 46,1 Milliarden US-Dollar aus seinem Besitz an Organisationen zur Armutsbekämpfung sowie zur Verbesserung der Gesundheit gingen – das wäre beinahe die Hälfte seines Vermögens. Beispielsweise spendete er etwa zwei bis drei Milliarden US-Dollar an die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Den vier Organisationen, die durch seine Familienmitglieder gegründet wurden, überließ er ebenfalls Milliarden.
Doch Warren Buffett hat sich noch mehr vorgenommen: 2010 gründete er zusammen mit dem damaligen Ehepaar Gates »The Giving Pledge«. Diese Kampagne ruft Milliardäre dazu auf, Teile ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zur Verfügung zu stellen. Warren Buffett selbst will hierbei mit gutem Beispiel vorangehen: Er hat angegeben, dass langfristig über 99 Prozent seines Reichtums in den Bereich Charity fließen sollen.
Dem Aufruf von »The Giving Pledge« sind bereits viele weitere Prominente, darunter »Star Wars«-Schöpfer George Lucas, gefolgt. Selbstverständlich spenden auch die anderen Mitbegründer, Melinda French Gates und Bill Gates, regelmäßig. Bereits 33,4 Milliarden haben beide zusammen in Wohltätigkeit investiert.