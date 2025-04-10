Warren Buffett: Sein Vermögen steigt um 11,5 Milliarden US-Dollar

Während andere Milliardäre in diesem bislang turbulenten Jahr massive Verluste hinnehmen mussten, ist Warren Buffett eine der wenigen Ausnahmen: Sein Vermögen ist trotz weltweiter Börsen-Beben deutlich gewachsen. Diese Rückgänge wurden nicht zuletzt durch von US-Präsident Donald Trump verhängte Strafzölle ausgelöst, die einen Ausverkauf an den Aktienmärkten nach sich gezogen haben.
Laut dem aktuellen Bloomberg Billionaires Index stieg Buffetts Vermögen im laufenden Jahr um rund 11,5 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 153,5 Milliarden. Dies ist umso bemerkenswerter, da sein Vermögen laut Index seit dem 2. April – dem höchsten Stand seit fünf Jahren – zeitweise um 14,5 Milliarden Dollar gesunken war. Mit 94 Jahren belegt Buffett nun Platz fünf der Liste der reichsten Menschen weltweit.
Auch Françoise Bettencourt Meyers, Erbin des französischen Kosmetikkonzerns L’Oréal, konnte ihr Vermögen steigern: um 1,8 Milliarden US-Dollar. Sie rangiert aktuell auf Platz 19 der Bloomberg-Liste.
MK