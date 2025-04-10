Warren Buffett: Sein Vermögen steigt um 11,5 Milliarden US-Dollar

Laut dem aktuellen Bloomberg Billionaires Index stieg Buffetts Vermögen im laufenden Jahr um rund 11,5 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 153,5 Milliarden. Dies ist umso bemerkenswerter, da sein Vermögen laut Index seit dem 2. April – dem höchsten Stand seit fünf Jahren – zeitweise um 14,5 Milliarden Dollar gesunken war. Mit 94 Jahren belegt Buffett nun Platz fünf der Liste der reichsten Menschen weltweit.