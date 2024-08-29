Warren Buffett: Berkshire Hathaway ist eine Billion US-Dollar wert

Warren Buffett hat in seiner Investorenkarriere einen weiteren Meilenstein gesetzt: Sein Unternehmenskonglomerat Berkshire Hathaway ist nun eine Billion US-Dollar (rund 900 Millionen Euro) wert. Laut eines Berichtes auf der Onlineplattform des »manager magazin« war dafür an der New Yorker Börse am Mittwoch ein Plus von 1 Prozent ausreichend, um diese Marke zu knacken. Bisher haben dies bislang nur Technologie-Riesen wie Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta oder der Google-Mutter Alphabet geschafft. Apple führt zurzeit die Rangliste mit nahezu 3,5 Billionen Dollar Börsenwert an.
Zu Berkshire Hathaway gehören unter anderem der Versicherer Geico, die Eisenbahngesellschaft BNSF, die Fast-Food-Kette Dairy Queen und der Batteriehersteller Duracell – sowie Beteiligungen an vielen anderen Unternehmen. Analysten machen ein starkes Versicherungsgeschäft und Optimismus bezüglich der US-Wirtschaft als Kurstreiber aus.
Berkshire war ursprünglich eine eher kleine Textilfirma. Warren Buffett kaufte sie in den Sechzigerjahren machte daraus seine vielschichtige Investmentgesellschaft, die er mit seinen ganz eigenen und teilweise simplen Strategien formte. Sein Grundsatz, möglichst günstig in vielversprechende Unternehmen zu investieren, scheint gut zu funktionieren, ebenso sein Timing, Aktien wieder abzustoßen, so wie jüngst die Reduzierung seiner Beteiligung an Apple.
MK