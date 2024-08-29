Warren Buffett: Berkshire Hathaway ist eine Billion US-Dollar wert

Warren Buffett hat in seiner Investorenkarriere einen weiteren Meilenstein gesetzt: Sein Unternehmenskonglomerat Berkshire Hathaway ist nun eine Billion US-Dollar (rund 900 Millionen Euro) wert. Laut eines Berichtes auf der Onlineplattform des »manager magazin« war dafür an der New Yorker Börse am Mittwoch ein Plus von 1 Prozent ausreichend, um diese Marke zu knacken. Bisher haben dies bislang nur Technologie-Riesen wie Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta oder der Google-Mutter Alphabet geschafft. Apple führt zurzeit die Rangliste mit nahezu 3,5 Billionen Dollar Börsenwert an.