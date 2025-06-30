Warren Buffett: Aktien im Wert von sechs Milliarden US-Dollar für Stiftungen

Starinvestor Warren Buffett verfolgt bereits seit vielen Jahren das Ziel, sein immenses Vermögen schrittweise für wohltätige Zwecke zu verschenken. Nun hat er diesen Weg mit einem weiteren bedeutenden Schritt fortgesetzt: Er spendete Aktien seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway im Gesamtwert von rund sechs Milliarden US-Dollar. Damit handelt es sich um seine bislang größte jährliche Einzelspende seit Beginn seiner philanthropischen Aktivitäten im Jahr 2006.
Insgesamt rund 12,4 Millionen B-Aktien von Berkshire Hathaway übertrug Buffett an fünf gemeinnützige Organisationen, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform des »Spiegel«. Den größten Teil davon erhielt die Bill & Melinda Gates Foundation, während der Rest an vier weitere Stiftungen ging, die von Mitgliedern seiner Familie geführt werden. Damit belaufen sich Buffetts gesamte Spenden auf über 60 Milliarden US-Dollar. Trotz der großzügigen Abgabe besitzt er weiterhin 13,8 Prozent der Anteile an seinem Unternehmen. In einer begleitenden Erklärung betonte Buffett, er habe nicht vor, seine restlichen Aktien zu verkaufen.
Bereits im vergangenen Jahr änderte Buffett sein Testament. Nach seinem Tod sollen demnach 99,5 Prozent seines verbleibenden Vermögens in eine von seinen Kindern verwaltete gemeinnützige Stiftung übergehen. Die Spenden an die Gates-Stiftung hingegen sollen mit seinem Ableben enden. Buffett, der seit 1965 an der Spitze von Berkshire Hathaway steht, baute das Unternehmen zu einem der bedeutendsten Mischkonzerne der Welt aus. Zum Portfolio gehören unter anderem der Versicherer Geico, die Eisenbahngesellschaft BNSF Railway, die Fast-Food-Kette Dairy Queen sowie der Batteriehersteller Duracell. Darüber hinaus hält Berkshire Hathaway bedeutende Anteile an börsennotierten Unternehmen wie Apple und Coca-Cola.
MK