Warren Buffett: Aktien im Wert von sechs Milliarden US-Dollar für Stiftungen

Insgesamt rund 12,4 Millionen B-Aktien von Berkshire Hathaway übertrug Buffett an fünf gemeinnützige Organisationen, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform des »Spiegel«. Den größten Teil davon erhielt die Bill & Melinda Gates Foundation, während der Rest an vier weitere Stiftungen ging, die von Mitgliedern seiner Familie geführt werden. Damit belaufen sich Buffetts gesamte Spenden auf über 60 Milliarden US-Dollar. Trotz der großzügigen Abgabe besitzt er weiterhin 13,8 Prozent der Anteile an seinem Unternehmen. In einer begleitenden Erklärung betonte Buffett, er habe nicht vor, seine restlichen Aktien zu verkaufen.