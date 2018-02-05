Wann kommt ein Maklervertrag zustande?

Zur Vorgeschichte: Im Jahr 2012 fasste der BGH ein wegweisendes Urteil. Es ging um die Frage, ob durch ein Inserat eines Immobilienmaklers in Verbindung mit der Inanspruchnahme seiner Leistung ein Maklervertrag und infolge dessen diesem gegenüber eine Provisionspflicht entsteht. Unter bestimmten Voraussetzungen bejahte der BGH einen Provisionsanspruch des Maklers. In den folgenden Jahren waren weitere Entscheidungen beim BGH zum Zustandekommen des Maklervertrages und zum Entstehen eines provisionsanspruches rechtshängig. Darauf wird hier näher eingegangen.