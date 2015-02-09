Wachstumsmarkt Polen – Windenergie-Markt in Polen

Polens Industrieleistung und Konsum steigen stetig und dieses Wachstum braucht ständig mehr Energie. Diese wird zurzeit noch zu über 90 % aus fossilen Energieträgern (Kohle) erzeugt. Bis 2020 muss Polen die EU-Klimaziele erreichen und seinen Anteil an Erneuerbaren Energien von aktuell 5 % auf 15 % erhöhen. Diese Faktoren machen deutlich: Das Land braucht neue und vor allem erneuerbare Energiequellen – die Lösung sind Windenergieparks. Aufgrund des überwiegend flachen Terrains und mit über 500 Kilometern Küstenlinie verfügt Polen über eine Vielzahl von attraktiven Standorten mit gleichmäßig guten und turbulenzarmen Windverhältnissen. Unser Nachbarland bietet somit ideale Voraussetzungen für Investitionen in Windenergieanlagen. Diese Aussage wird durch eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young untermauert, die zu dem Ergebnis kommt, dass Polen weltweit zu den Top 10 der attraktivsten Windenergieländer gehört. Die Technik zur Energieerzeugung aus Wind gilt als erprobt, ausgereift und sicher.