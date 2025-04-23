Von Truth Social zu Truth Finance: Trump betritt die Wall Street

Die Zusammenarbeit baut auf einer bereits im März vereinbarten Absichtserklärung auf. Rechtsberatung erhalten die Parteien dabei von der Kanzlei Davis Polk & Wardwell LLP. Geplant ist, die ETFs über »Foris Capital US LLC«, eine Tochtergesellschaft von »Crypto.com«, anzubieten. Die Fonds kombinieren digitale Assets mit US-Wertpapieren, die sich auf »Made in America«-Unternehmen aus Branchen wie der Energieindustrie konzentrieren. Abhängig von der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden soll die internationale Vermarktung noch in diesem Jahr starten – unter anderem in den USA, Europa und Asien.