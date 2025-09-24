Von Ford bis Jobs: Neue Doku-Reihe »wirtschaft tv Wissen«

Wie funktioniert eigentlich unsere Wirtschaft und was treibt sie an? Die neue Serie »Wissen« von wirtschaft tv taucht ein in die Ursprünge der industriellen Revolution bis hin zu den heutigen Giganten der Tech-Welt. In fünf spannenden Folgen stehen Themen wie Effizienzsteigerung, Gold als Währung, Krisenmanagement, neue Vertriebswege und seltene Rohstoffe im Mittelpunkt. Zu Wort kommen fünf Experten, die ihre Perspektiven auf diese zentralen Themen mit uns teilen. Sie erläutern, wie historische Entwicklungen die Wirtschaft bis heute prägen, welche Chancen und Risiken in aktuellen Strukturen liegen und wie Unternehmen sich für die Zukunft rüsten können – ein spannender Dialog, der fundiertes Wissen mit praxisnahen Eindrücken verbindet.