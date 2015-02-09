Vierter Agrarfonds erfolgreich platziert

Die Hamburger Investmentgesellschaft Aquila Capital hat ihren vierten Agrarfonds, den Aquila AgrarINVEST IV, geschlossen. „Wir bedanken uns für das Vertrauen unserer Investoren und sind sicher, dass wir auch beim Aquila AgrarINVEST IV ein attraktives Farmportfolio aufbauen werden“, so Axel Stiehler, Geschäftsführer bei Aquila Capital. Der Aquila AgrarINVEST IV wird schwerpunktmäßig in neuseeländische Schaffarmen investieren. Bereits jetzt wurde eine erste Schaffarm vorbehaltlich der OIO-Zustimmung* für den Fonds erworben. Die Farm „Pukeokahu Station“ auf der Nordinsel Neuseelands bietet beste Bedingungen für die ganzjährige Weidehaltung durch ihre attraktive Lage und fruchtbare Vulkanascheböden. Weitere Farmen befinden sich aktuell in der Prüfung. Mit professionellem Management und strukturellen Verbesserungen wie der Optimierung der Wasserversorgung soll die Produktion erhöht und damit der Wert der Farmen gesteigert werden.
„Exklusiver Mehrwert für uns und unsere Investoren: Wir haben mit Silver Fern Farms bereits einen Abnahmevertrag über bis zu 80.000 Lämmer p.a. für die nächsten drei Jahre geschlossen. Das bietet eine verlässliche Kalkulationsbasis und Einnahmesicherheit“, erläutert Detlef Schön, Geschäftsführer und Leiter des Agrar-Teams von Aquila Capital. Silver Fern Farms ist Neuseelands führender Verarbeiter und Vermarkter von Schafen, Lämmern, Rindern und Wild. Aquila Capital vereinbarte mit Silver Fern Farms, dass der Ankauf mindestens zu dem für Aquila AgrarINVEST IV prospektierten Preis erfolgt. Liegt der Marktpreis höher, erhält Aquila Capital darüber hinaus eine Mehrerlösbeteiligung von 50 Prozent.
Dieser Vertrag verdeutlicht das hohe Ansehen, das Aquila Capital bei Marktpartnern vor Ort genießt. „Wir legen bei der Aufzucht unserer Lämmer großen Wert auf eine optimale Bewirtschaftung, Effizienz, aber auch eine artgerechte Haltung und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Inzwischen wird dies von den großen regionalen Partnern wahrgenommen und entsprechend honoriert“, so Detlef Schön.
Bei einer Laufzeit von 7,5 Jahren prognostiziert Aquila Capital für den Aquila AgrarINVEST IV einen Gesamtmittelrückfluss von rund 168 Prozent vor Abgeltungsteuer.
*Beteiligungen an Land-Investitionen ab einer Größe von mehr als 25 Prozent bedürfen der Genehmigung des Overseas Investment Office. Seit 2005 wacht die Behörde im Rahmen des OI Acts über die rechtmäßige Beteiligung ausländischer Investoren an neuseeländischem Grund und Boden