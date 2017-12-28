Vermögen der Reichsten wächst täglich um 2,3 Milliarden Dollar.

Das Vermögen der 500 reichsten Menschen der Welt ist in diesem Jahr dramatisch angestiegen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg errechnet hat, besitzt die Elite insgesamt rund 5,3 Billionen Dollar oder gut 4,5 Billionen Euro. Das ist ein Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Jeden Tag wächst das Vermögen damit um 2,3 Milliarden Dollar. Oder pro Minute um 1,875 Millionen Dollar. Das Plus in diesem Jahr ist viermal so groß wie 2016.