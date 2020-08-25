Vermögen der Deutschen erreicht Rekordniveau

Die ING Deutschland geht davon aus, dass das Finanzvermögen deutscher Haushalte auf rund 6,55 Billionen Euro gestiegen ist und damit ein Rekordniveau erreicht hat. Einerseits haben sich die Börsen von dem Corona-Einbruch im März erholt und die Menschen legen in der Zeit von Nullzins oder sogar Negativzins weiter an. Mit Abschluss des zweiten Quartals wären das der Direktbank zufolge 212 Milliarden Euro mehr als im ersten Quartal 2020. Thomas Dwornitzak, Leiter Sparen & Anlegen bei der ING Deutschland, sagte dem Handelsblatt
gegenüber, dass sich vor allem die höheren Aktieninvestments im ersten Quartal bereits im Folgequartal ausgezahlt hätten.