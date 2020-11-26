Vermögen: Bill Gates wird von Tesla-Chef Elon Musk überholt

Das Vermögen des Tesla-Chefs, Elon Musk, stieg seit Anfang des Jahres laut des “Bloomberg Billionaires Index“ um 100,3 Milliarden Dollar. Die Zunahme der Tesla-Aktie um 6,5 % und der Börsenwert des Konzerns von über 500 Milliarden Dollar sind der Grund dafür, dass Musk den Mitbegründer von Microsoft, Bill Gates, überholt hat und somit der zweitreichste Mensch der Welt ist. Sein Vermögen stieg innerhalb eines Tages um 7,2 Milliarden Dollar auf 127,9 Milliarden Dollar.