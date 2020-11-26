Vermögen: Bill Gates wird von Tesla-Chef Elon Musk überholt

Das Vermögen des Tesla-Chefs, Elon Musk, stieg seit Anfang des Jahres laut des “Bloomberg Billionaires Index“ um 100,3 Milliarden Dollar. Die Zunahme der Tesla-Aktie um 6,5 % und der Börsenwert des Konzerns von über 500 Milliarden Dollar sind der Grund dafür, dass Musk den Mitbegründer von Microsoft, Bill Gates, überholt hat und somit der zweitreichste Mensch der Welt ist. Sein Vermögen stieg innerhalb eines Tages um 7,2 Milliarden Dollar auf 127,9 Milliarden Dollar.
Laut des “Bloomberg Billionaires Index“ hat Gates ein Privatvermögen von 127,7 Milliarden Dollar. Dies fällt allerdings nur so gering aus, da ein Großteil seines Vermögens regelmäßig in karitative Zwecke fließt. Der Unternehmer spendet jährlich Milliarden von Dollar. (Durch die “Bill&Melinda Gates Foundation“.)
Ungestört an erster Stelle des Milliardärs-Rankings steht Amazon-Chef Jeff Bezos mit einem Vermögen von 182 Milliarden Dollar.